Wall Street richting lagere opening

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen gaan dinsdag een terughoudende opening tegemoet, terwijl de obligatierentes weer oplopen. De futures op de S&P 500 noteerden in aanloop naar de openingsbel in New York tot 0,4 procent in het rood.

Wall Street sloot maandag nog duidelijk in het groen. Beleggers leken opgelucht dat het conflict tussen Israël en Hamas vooralsnog niet verder lijkt te escaleren.

"Het recente risicosentiment dat een schaduw over de markten wierp, lijkt te herstellen, deels dankzij uitgebreide diplomatie door het Witte Huis en andere betrokken partijen in de regio," aldus SPI Asset Management.

"Dit optimisme komt echter voordat Israël zijn grondoffensief in Gaza lanceert, en door deze ontwikkeling zou het sentiment snel weer kunnen verzuren", waarschuwde SPI.

Ondertussen lopen de obligatierentes weer op, mogelijk omdat beleggers de veilige havens verlaten. De Amerikaanse tienjaarsrente noteerde dinsdag op 4,80 procent, tegen 4,63 procent voor het weekend. De tweejarige rente noteerde licht hoger op 5,14 procent.

Voorbeurs stonden ook de resultaten van Bank of America, Goldman Sachs, Johnson & Johnson en Lockheed Martin op de rol. Die waren over het algemeen beter dan verwacht.

De detailhandelsverkopen in de VS stegen afgelopen maand met 0,7 procent, waar een stijging van 0,3 procent was voorzien. De toename van 0,6 procent in augustus werd bovendien bijgesteld naar 0,8 procent.

Volgens Danske Bank zijn veel belangrijke economische indicatoren die recent verschenen, beter dan verwacht, wat de aanhoudende sterkte van de Amerikaanse economie onderstreept. Bij een aanhoudend hoge inflatie geeft het de Federal Reserve echter ook meer ruimte om de rente mogelijk verder te verhogen of in elk geval langer hoog te houden.

Later vanmiddag verschijnen nog de industriële productie in de VS in september en het vertrouwen van Amerikaanse huizenbouwers voor de maand oktober.

De euro/dollar steeg licht in waarde, naar 1,0572. WTI-olie werd maandag nog een procent goedkoper. Dinsdag steeg de olieprijs een half procent, naar 87 dollar per vat.

Bedrijfsnieuws

Goldman Sachs behaalde in het derde kwartaal minder winst, maar de winstdaling was minder dan gevreesd. De kosten liepen op, maar er ging minder geld in de stroppenpot. Het aandeel lijkt iets hoger te gaan openen.

Bank of America behaalde afgelopen kwartaal een hogere winst, die ook beter was dan verwacht. De voorzieningen voor oninbare leningen liepen wel op. Het aandeel noteerde voorbeurs 1,5 procent hoger.

Defensiespecialist Lockheed Martin behaalde in het derde kwartaal minder winst, maar de daling viel mee, en de outlook voor 2023 werd gehandhaafd. Het aandeel gaat dinsdag een rode opening tegemoet.

Johnson & Johnson verhoogde de outlook voor dit jaar, nadat de resultaten in het derde kwartaal beter waren dan verwacht. Het aandeel gaat dinsdag een lichtgroene opening tegemoet.

De Amerikaanse notering van Ericsson daalde voorbeurs 5 procent nadat de maker van telecommunicatieapparatuur de margeverwachtingen voor 2024 introk en zei te verwachten dat de huidige macro-economische onzekerheid "zal aanhouden" tot volgend jaar.

NetScout Systems daalde voorbeurs 20 procent nadat het bedrijf de verwachtingen voor het boekjaar 2024 verlaagde "om een recente vertraging in de conversie van orders te weerspiegelen".

Slotstanden

De Amerikaanse beurzen zijn maandag hoger geëindigd. De S&P 500 steeg 1,1 procent op 4.373,63 punten, de Dow Jones index won 0,9 procent op 33.984,54 punten en de Nasdaq sloot 1,2 procent hoger op 13.567,98 punten.