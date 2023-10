Lockheed Martin boekt minder winst Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Lockheed Martin heeft in het derde kwartaal van 2023, dat eindigde op 24 september, ondanks een winstdaling wel beter gedaan dan verwacht en bevestigde de outlook voor het gehele boekjaar. Dit bleek dinsdag uit de cijfers van de Amerikaanse defensiespecialist. De omzet steeg met 2 procent naar 16,9 miljard dollar, maar de nettowinst daalde in het afgelopen kwartaal van 1,8 miljard naar 1,7 miljard dollar, of 6,73 dollar per aandeel. De aangepaste winst kwam uit op 6,77 dollar tegen 6,87 over het derde kwartaal van vorig jaar. De analistenconsensus samengesteld door FactSet rekende op een aangepaste winst per aandeel van 6,67 dollar op een omzet van 16,7 miljard dollar. Op 6 oktober liet de defensiespecialist al weten voor een extra 6 miljard dollar aan eigen aandelen te gaan inkopen, wat het totale inkoopprogramma op 13,0 miljard dollar brengt. Ook kondigde Lockheed toen een verhoging van het kwartaaldividend aan met 0,15 dollar naar 3,15 dollar per aandeel. Outlook Lockheed verwacht voor 2023 nog altijd een omzet van 66,25 tot 66,75 miljard dollar met een winst per aandeel van 27,00 tot 27,20 dollar. In 2022 kwam de omzet uit op 66,0 miljard dollar. Dat leverde toen een winst per aandeel op van 21,66 dollar. Het aandeel Lockheed Martin daalde dinsdag 1,7 procent in de voorbeurshandel in New York. Bron: ABM Financial News

