Goldman Sachs ziet winst teruglopen

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Goldman Sachs heeft in het derde kwartaal de winst zien dalen, maar minder sterk dan door analisten gevreesd. Dit bleek dinsdagmiddag uit cijfers van de Amerikaanse zakenbank. CEO David Solomon zei in een reactie op de cijfers dat hij een herstel van zowel de financiële markten als de strategische activiteiten van de bank verwacht, mits de omstandigheden gunstig blijven. Indien er een opleving komt in de fusie- en overnamemarkt en de uitgifte van aandelen, dan denkt Solomon dat Goldman daar als marktleider van zal profiteren. De winst daalde op jaarbasis van 3,0 miljard naar 1,9 miljard dollar. Dat was wel meer dan de 1,1 miljard dollar in het tweede kwartaal van dit jaar. De winst per aandeel bedroeg in het derde kwartaal 5,47 dollar. Analisten geraadpleegd door FactSet rekenden gemiddeld op 5,42 dollar per aandeel. De inkomsten daalden afgelopen kwartaal licht, van 12,0 naar 11,8 miljard dollar op jaarbasis. In het tweede kwartaal waren de inkomsten 10,9 miljard dollar. Dit was wel beter dan de verwachting van 11,2 miljard dollar die analisten gemiddeld hadden. De voorzieningen voor oninbare leningen waren slechts 7 miljoen dollar. Dat was 615 miljoen dollar een kwartaal eerder en 515 miljoen dollar een jaar eerder. De operationele kosten stegen op jaarbasis met 18 procent naar ruim 9 miljard dollar. Het aandeel Goldman Sachs stond dinsdag een half procent hoger in de handel voorbeurs. Bron: ABM Financial News

