Winstgroei van 10 procent voor Bank of America Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Bank of America heeft in het afgelopen kwartaal een hogere winst geboekt en overtrof daarmee ook de verwachtingen. Dit bleek dinsdag voorbeurs uit de kwartaalcijfers van de op één na grootste bank van de VS. Bank of America boekte in het derde kwartaal een 10,0 procent hogere nettowinst van 7,8 miljard dollar, ofwel 0,90 dollar per aandeel. Volgens CEO Brian Moynihan was deze winststijging te danken aan een groeiend klantenbestand, "in een gezonde, maar vertragende economie". De Amerikaanse consument bleef meer besteden dan vorig jaar, maar ook hier is de trend aan het vertragen, aldus de topman. De inkomsten stegen met 3,0 procent op jaarbasis naar 25,2 miljard dollar in het afgelopen kwartaal. De rentebaten stegen met 4,0 procent naar 14,4 miljard dollar. Bij de consumentenbank stegen de inkomsten op jaarbasis met 6,0 procent tot 10,5 miljard dollar. Bij Global Wealth and Investment Management steeg het beheerd vermogen met 167 miljard dollar. Bij Global Markets namen de inkomsten met 8 procent toe. Vooraf door FactSet geraadpleegde analisten rekenden op een winst van 0,83 dollar per aandeel bij 25,1 miljard dollar aan inkomsten. De bank moest aan het einde van het derde kwartaal 1,2 miljard dollar toevoegen aan de zogeheten stroppenpot voor kredietverliezen. Dat was 1,1 miljard dollar aan het einde van het tweede kwartaal van dit jaar en 0,9 miljard dollar in het derde kwartaal van 2022. De CET1 ratio noteerde aan het eind van het derde kwartaal op 11,9 procent. Het aandeel Bank of America noteerde dinsdag in de elektronische handel voorbeurs 0,7 procent hoger. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.