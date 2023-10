Futures voorspellen lichtrode opening Wall Street Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen gaan dinsdag een terughoudende opening tegemoet. De futures op de S&P 500 noteerden rond lunchtijd 0,1 procent in het rood. Wall Street sloot maandag nog duidelijk in het groen. Beleggers leken opgelucht dat het conflict tussen Israël en Hamas vooralsnog niet verder escaleerde. "Het recente risicosentiment dat een schaduw over de markten wierp, lijkt te herstellen, deels dankzij uitgebreide diplomatie door het Witte Huis en andere betrokken partijen in de regio," aldus SPI Asset Management. "Dit optimisme komt echter voordat Israël zijn grondoffensief in Gaza lanceert, en door deze ontwikkeling zou het sentiment snel weer kunnen verzuren", waarschuwde SPI. Dinsdag gaat het cijferseizoen weer verder, met de resultaten van Bank of America, Goldman Sachs, Johnson & Johnson en Lockheed Martin op de rol. Op macro-economisch vlak staan de Amerikaanse detailhandelsverkopen en industriële productie in september op de agenda. Voor de detailhandelsverkopen wordt een stijging van 0,3 procent verwacht, na een toename van 0,6 procent in augustus. Ook de industriële productie zou minder hard zijn gestegen dan in augustus. Volgens Danske Bank zijn veel belangrijke economische indicatoren die recent verschenen, beter dan verwacht, wat de aanhoudende sterkte van de Amerikaanse economie onderstreept. De Amerikaanse tienjaarsrente noteerde dinsdag op 4,75 procent, tegen 4,63 procent voor het weekend. De euro/dollar daalde licht in waarde, tot 1,0554. WTI-olie werd maandag nog een procent goedkoper. Dinsdag steeg de olieprijs licht. Bedrijfsnieuws Johnson & Johnson verhoogde de outlook voor 2023 en het aandeel lijkt bijna 2 procent hoger te gaan openen. De Amerikaanse notering van Ericsson daalde voorbeurs 6 procent nadat de maker van telecommunicatieapparatuur de margeverwachtingen voor 2024 introk en zei te verwachten dat de huidige macro-economische onzekerheid "zal aanhouden" tot volgend jaar. NetScout Systems daalde voorbeurs 19 procent nadat het bedrijf de verwachtingen voor het boekjaar 2024 verlaagde "om een recente vertraging in de conversie van orders te weerspiegelen". Slotstanden De Amerikaanse beurzen zijn maandag hoger geëindigd. De S&P 500 steeg 1,1 procent op 4.373,63 punten, de Dow Jones index won 0,9 procent op 33.984,54 punten en de Nasdaq sloot 1,2 procent hoger op 13.567,98 punten. Bron: ABM Financial News

