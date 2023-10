Europese beurzen verdeeld rond middaguur

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteerden dinsdag verdeeld, in een markt die voorlopig in afwachting is van nieuwe impulsen, en dan voornamelijk op het gebied van de rente en inflatie.

De breed samengestelde STOXX Europe 600 index noteerde dinsdag rond het middaguur een min van 0,1 procent op 451,70 punten. De Duitse DAX liet een daling zien van 0,2 procent naar 15.211,80 punten. De Franse CAC 40 noteerde vlak op 7.022,64 punten. De Britse FTSE steeg 0,4 procent naar 7.661,09 punten.

Op basis van de huidige cijfers kan men in dit stadium niet zomaar iets zeggen over het tijdstip waarop de Amerikaanse inflatie het niveau van de gewenste 2 procent zal bereiken, aldus Frank Vranken van Bank Edmond de Rothschild Toch denkt. JPMorgan dat dit in het vierde kwartaal van 2024 zal gebeuren.

Dat is een jaar eerder dan wat de Fed denkt, zo merkte Vranken op.

De Duitse ZEW-vertrouwensindex steeg van 11,4 negatief naar 1,1 negatief, zo bleek vanochtend. De verwachting lag op een verbetering naar 8,5 negatief.

In VS gaat vanmiddag de aandacht uit naar de detailhandelsverkopen over september, de industriële productie over september, de bedrijfsvoorraden over augustus en het vertrouwen onder de huizenbouwers voor oktober.

Olie noteerde dinsdag onveranderd. Een november-future West Texas Intermediate noteerde op 85,27 dollar, terwijl voor een december-future Brent 89,73 dollar werd betaald.

De euro/dollar noteerde op 1,0552. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar op 1,0538 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op maandag stond er een stand van 1,0560 op de borden.



Bedrijfsnieuws

In Parijs en Frankfurt waren de plussen licht in de minderheid.

In Brussel was Umicore een uitblinker met een koerswinst van meer dan 10 procent. Umicore verwacht dat het de komende jaren significant minder hoeft te investeren. KBC viel daarentegen op met een koersverlies van bijna 4 procent, terwijl de meeste bankaandelen in Europa slechts iets lager of zelfs hoger noteren.

ArcelorMittal daalde met 2,5 procent, ondanks dat Worldsteel meldde dat het verwacht dat de vraag naar staal zowel dit jaar als volgend jaar groeit.

Futures Wall Street

De Amerikaanse beurzen gaan dinsdag naar verwachting een lagere opening tegemoet. Futures op de S&P 500 index noteerden 0,3 procent in het rood.

De S&P 500 steeg maandag op het slot 1,1 procent op 4.373,63 punten, de Dow Jones index won 0,9 procent op 33.984,54 punten en de Nasdaq sloot 1,2 procent hoger op 13.567,98 punten.