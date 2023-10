Beursblik: Deutsche Bank verlaagt koersdoel Just Eat Takeaway Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) Deutsche Bank heeft het koersdoel voor Just Eat Takeaway verlaagd van 25,00 tot 22,00 euro bij een ongewijzigde koopaanbeveling. Dit bleek dinsdag uit een sectorrapport van de Duitse bank. Volgens Deutsche Bank lijken de trends voor de maaltijdbezorgers te stabiliseren. In sommige markten is de trend op kwartaalbasis zelfs licht verbeterd, denkt de Duitse bank, die naast Just Eat ook Delivery Hero volgt, met een Houden advies. Deutsche Bank verwacht van beide maaltijdbezorgers een "geruststellend bericht" over een stabilisatie van de vraag tot het einde van het jaar. Just Eat opent woensdagochtend de boeken. Deutsche Bank rekent op een daling van de orders met 7 procent op jaarbasis in het derde kwartaal, onder meer door seizoensgebonden invloeden en het recente weer, en een daling van de brutotransactiewaarde met 5 procent op jaarbasis. "De inflatie zou nog steeds positief moeten zijn voor de gemiddelde transactiewaarde, maar de valuta geeft meer tegenwind vergeleken met het vorige kwartaal", lichtte Deutsche Bank toe. "We denken dat de trends op jaarbasis kwartaal na kwartaal kunnen verbeteren, zowel voor de orders als de brutotransactiewaarde", schreven de analisten verder, die ook ruimte zien voor Just Eat om de outlook voor de aangepaste EBITDA in 2023 opwaarts bij te stellen. Deutsche Bank gaat uit van 300 miljoen euro, waar Just Eat vooralsnog rekent op 275 miljoen euro. Een andere potentiële koersaanjager zou commentaar kunnen zijn op de fee caps in New York, volgens de analisten van de Duitse bank. Het aandeel Just Eat Takeaway noteerde dinsdag aan het eind van de ochtend zo'n 2,5 procent in de min op 11,94 euro. Bron: ABM Financial News

