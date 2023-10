Valuta: euro blijft stabiel Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) De euro noteerde dinsdag rond 1,0552 dollar in afwachting van nieuwe impulsen, die van verschillende kanten kunnen komen. "Geopolitiek lijkt de markt nog altijd een voorkeur voor de dollar te hebben", aldus valutahandelaar Stéphane van der Meer van valutabroker Ebury dinsdag tegen ABM Financial News. "De bandbreedte van het euro/dollar-paar is smal, maar daar kan de euro snel uitbreken als de internationale spanningen veranderen, of sprekers hinten op een afwijkend rentebeleid", denkt Van de Meer. Volgens de voorzitter van de Fed van Chicago Austan Goolsbee is de dalende inflatie van de VS geen uitzondering, maar een trend. De Duitse ZEW-vertrouwensindex steeg van 11,4 negatief naar 1,1 negatief, zo bleek vanochtend. De verwachting lag op een verbetering naar 8,5 negatief. In VS gaat vanmiddag de aandacht uit naar de detailhandelsverkopen over september, de industriële productie over september, de bedrijfsvoorraden over augustus en het vertrouwen onder de huizenbouwers voor oktober. Sprekers zijn vandaag twee maal ECB-vice-voorzitter Luis de Guindos, en verder Fed-bestuurder Michelle Bowman, voorzitter van de Fed van Richmond Thomas Barkin, van Minneapolis Neel Kashkari en Bundesbank-president Joachim Nagel. Van der Meer ziet voor woensdag een agenda die voor beweging kan zorgen, met onder meer een optreden van de voorzitter van de ECB Christine Lagarde.



De euro noteerde dinsdag 0,1 procent lager op 1,0552 dollar. De Europese munt noteerde 0,4 procent hoger op 0,8672 Britse pond. Het Britse pond daalde 0,4 procent en noteerde op 1,2162 dollar. Bron: ABM Financial News

