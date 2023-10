Defensieve aandelen in trek in lichtgroene AEX

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs noteerde dinsdag richting het einde van de ochtend licht hoger. De AEX steeg 0,3 procent tot 737,27 punten.

"Na wat moeizame dagen lijkt de rust op de aandelenbeurzen weer wat terug te keren", zei Justin Blekemolen van Lynx. De beleggingsspecialist wees wel op de Chinese vastgoedontwikkelaar Country Garden die mogelijk in gebreke zal blijven als het dinsdag, aan het einde van een aflossingsvrije periode van 30 dagen, een couponbetaling van 15 miljoen dollar niet voldoet.

Beleggers hopen ondertussen dat het conflict tussen Israël en Hamas niet verder zal escaleren. Maar marktkenners wijzen erop dat met een grondoffensief van Israël in de Gazastrook de voorzichtig optimistische stemming snel om kan slaan.

Dinsdag gaat het internationale cijferseizoen verder, met onder meer de resultaten van Bank of America en Goldman Sachs.

Ook de Amerikaanse detailhandelsverkopen en de industriële productie, beide voor de maand september kunnen vanmiddag op aandacht van de markten rekenen.

Vanochtend werd al bekend dat het economische sentiment in Duitsland in oktober aardig is verbeterd, hoewel de zogeheten ZEW-index wel in negatief terrein bleef.

De obligatierentes stijgen weer. De Amerikaanse tienjaarsrente noteerde dinsdagochtend op 4,75 procent, de rente op de Duitse tienjarige Bund op 2,81 procent. De euro/dollar daalde licht in waarde, tot 1,0554.

WTI-olie werd maandag nog een procent goedkoper, omdat de situatie in het Midden-Oosten vooralsnog niet verder escaleert. Dinsdagochtend steeg de olieprijs licht.

Stijgers en dalers

Koploper in de AEX was Unilever, met een plus van rond een procent. Het eveneens defensieve Wolters Kluwer steeg iets meer dan een half procent. Verder zat ook ASML in de lift, in aanloop naar de resultaten die woensdagochtend verschijnen.

Het cyclische ArcelorMittal leverde 2 procent in, net als Randstad. Adyen daalde 1,5 procent in de hoofdindex. Worldsteel verwacht dat de vraag naar staal dit jaar en volgend jaar weer groeit. Randstad, dat volgende week met cijfers komt, boekte in het derde kwartaal beduidend minder omzet en winst dan in dezelfde periode een jaar eerder, zo bleek uit de analistenconsensus.

In de AMX deed Fagron opnieuw goede zaken, nadat de magistrale bereider vorige week volgens analisten met prima kwartaalcijfers kwam. Het aandeel won meer dan 2 procent en voerde daarmee de lijst aan.

Galapagos steeg ook 2 procent en Basic-Fit zo'n anderhalf procent.

Just Eat Takeaway, dat woensdagochtend net als ASML de boeken opent, daalde 3,5 procent. Deutsche Bank verlaagde het koersdoel maar handhaafde het koopadvies. OCI leverde anderhalf procent in. Kepler Cheuvreux verlaagde het koersdoel, maar ook hier bleef de koopaanbeveling staan.

Ebusco voerde opnieuw de smallcaps aan. Het aandeel van de elektrische bussenbouwer zit in de lift sinds de cijfers van vorige week. Dinsdagochtend kwam er 12 procent aan beurswaarde bij. Sif steeg 5,5 procent.

TomTom staat juist onder druk nadat de navigatiespecialist eind vorige week de boeken opende. Het aandeel verloor dinsdag nog eens bijna 3 procent.