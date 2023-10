Beursblik: omzet en resultaat bij Randstad vermoedelijk onder druk Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) Randstad heeft in het derde kwartaal beduidend minder omzet en winst geboekt dan in dezelfde periode een jaar eerder. Dit bleek uit de analistenconsensus die Randstad zelf heeft samengesteld en op de eigen website publiceerde. De omzet daalde volgens de 11 analisten van 7,054 miljard naar 6,370 miljard euro. Autonoom daalde de omzet op jaarbasis naar verwachting met 5,9 procent. Een jaar eerder was er nog sprake van een autonome groei van 6,8 procent. Daarmee zit de omzet over het derde kwartaal waarschijnlijk nog wel altijd boven het omzetniveau over het derde kwartaal van 2021, toen dit 6,275 miljard euro was. De aangepaste EBITA daalde op jaarbasis naar verwachting van 336 miljoen naar 258 miljoen euro. De bijbehorende marge ging zo van 4,8 naar 4,1 procent. De brutomarge ging omlaag van 21,0 naar 20,6 procent. Zakenbank Jefferies wees er al op dat Randstad deze zomer opereerde in een uitdagender markt dan een jaar eerder en daar is nadien geen verandering in gekomen. Randstad maakt de resultaten over het derde kwartaal op dinsdag 24 oktober voorbeurs bekend. Bron: ABM Financial News

