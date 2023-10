World Steel: vraag naar staal groeit weer Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Dit jaar en volgend jaar zal de vraag naar staal stijgen. Dit is de verwachting van de World Steel Association. Voor 2023 voorziet Worldsteel een groei van 1,8 procent en voor 2024 van 1,9 procent. In 2022 nam de vraag naar staal nog met 3,3 procent af. Voor volgend jaar verwacht Worldsteel vooral een hogere vraag in de opkomende economieën. Voor de ontwikkelde economieën wordt voor 2023 een krimp van 1,8 procent verwacht, maar vervolgens voor 2024 een technisch herstel met een groei van 2,8 procent. In de EU en het Verenigd Koninkrijk krimpt de vraag naar verwachting dit jaar met 5,1 procent en groeit deze in 2024 weer met 5,8 procent. 2022 liet een krimp zien van 7,8 procent. China laat in 2023 naar verwachting een groei zien van 2,0 procent. Voor 2024 is Worldsteel niet zeker. De VS zag de vraag naar staal in 2022 met 2,6 procent afnemen en voor 2023 is de verwachting dat de vraag nog eens met 1,1 procent terugloopt. Voor 2024 wordt dan weer een groei verwacht van 1,6 procent. Japan zal volgens Worldsteel ook dit jaar nog een daling in de vraag naar staal ervaren, van 2,0 procent, na een afname met 4,2 procent een jaar eerder. Voor 2024 wordt een herstel voorzien van 0,6 procent. Voor India, één van de opkomende markten, wordt dit jaar een groei verwacht van 8,6 procent, voor 2024 van 7,7 procent. In 2022 steeg de vraag naar staal in India met 9,3 procent. Bron: ABM Financial News

