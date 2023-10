Europese beurzen openen waarschijnlijk vrijwel onveranderd

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen gaan dinsdag een vrijwel vlakke opening tegemoet.

IG voorziet een openingswinst van 4 punten voor de Duitse DAX en een min van 12 punten voor de Franse CAC 40. De Britse FTSE lijkt 5 punten lager te openen.

"De Europese markten zijn de week voorzichtig hoger begonnen door het uitblijven van een escalatie van de spanningen in het Midden-Oosten in het weekend, hoewel je er zeker van kunt zijn dat beleggers de gebeurtenissen nauwlettend in de gaten zullen houden nu Israël zijn volgende stap afweegt", zei marktanalist Michael Hewson van CMC Markets maandag.

Economisch nieuws was maandag schaars. De import in de eurozone liep in augustus flink terug, waardoor er een handelsoverschot overbleef van circa 7 miljard euro.

De Poolse zloty steeg zo'n 2 procent tot 0,237 ten opzichte van de dollar en de belangrijkste Poolse beursindex WIG won ruim 4 procent. Bij de parlementsverkiezingen heeft de nationalistische regeringspartij PiS minder stemmen behaald dan het blok van pro-Europese oppositiepartijen onder leiding van Donald Tusk, de voormalige voorzitter van de Europese Raad.

"Dat zal potentieel het grootste positieve effect hebben op de groei-impuls voor Polen," zei Lee Hardman van MUFG.

Stijgers en dalers

Commerzbank, met een grote aanwezigheid in Polen, steeg bijna 5 procent. Ook Poolse bedrijven zaten flink in de lift.

Bankaandelen waren maandag sowieso in trek. ING steeg ruim een half procent, Deutsche Bank won ruim anderhalf procent en Crédit Agricole meer dan een procent.

Halfgeleideraandelen hadden het juist moeilijk. Infineon leverde circa een half procent in, net als ASML.

In Parijs deed betaalbedrijf Worldline goede zaken, met een winst van meer dan 2,5 procent. Financieel dienstverlener Edenred belandde juist onderaan in de CAC 40 met een verlies van bijna 2 procent. Luxemerken als Pernod Ricard, EssilorLuxottica en LVMH sloten wel in het groen.

In Frankfurt was biotechbedrijf Sartorius hekkensluiter, met een verlies van ruim 3 procent. Auto-aandelen als Porsche Automobil, Volkswagen en BMW waren wel in trek in de DAX, net als retailers Zalando en Adidas.

De markt voor afslankpillen zal de komende twee decennia worden beheerst door Novo Nordisk en Eli Lilly, volgens Citigroup, wijzend op hun gevestigde marktpositie, betere productenportefeuille en onderzoeksresultaten, waar rivalen moeilijk tegenop kunnen boksen. Novo Nordisk zou zijn omzet in deze categorie kunnen verdrievoudigen van 24 miljard dollar dit jaar tot 77 miljard in 2039, aldus de bank. Het aandeel van het Deense bedrijf verloor bijna anderhalf procent.

Euro STOXX 50 4.149,86 (+0,3%)

STOXX Europe 600 450,20 (+0,2%)

DAX 15.237,99 (+0,3%)

CAC 40 7.022,19 (+0,3%)

FTSE 100 7.630,63 (+0,4%)

SMI 10.889,03 (-0,1%)

AEX 735,39 (+0,2%)

BEL 20 3.518,40 (+0,3%)

FTSE MIB 28.391,60 (+0,6%)

IBEX 35 9.287,10 (+0,6%)



AMERIKAANSE AANDELEN

Dinsdag gaan de Amerikaanse beurzen een rode opening tegemoet.

Wall Street is de week maandag hoger begonnen. "Zonder nieuws uit het Midden-Oosten zal de focus deze week waarschijnlijk liggen op de winstcijfers, met later deze week de meest recente cijfers van Goldman Sachs, Bank of America, Netflix en Tesla", aldus Michael Hewson.

Vanaf dinsdag gaat het cijferseizoen in volle vaart verder. Bank of America en Goldman Sachs openen dan de boeken, net als Johnson & Johnson en Lockheed Martin. Later in de week publiceert Morgan Stanley als laatste grote Amerikaanse bank de cijfers. Ook Procter & Gamble en vooral Netflix en Tesla kunnen dan op aandacht rekenen.

Terwijl JPMorgan Chase en Wells Fargo voor het weekend met sterke kwartaalcijfers kwamen, is dat voor Morgan Stanley en Goldman Sachs mogelijk een ander verhaal, volgens hoofdstrateeg Frank Vranken van Edmond de Rothschild Europe, omdat "handelswinsten het grootste deel van hun winst uitmaken."

Voor de techgiganten die vanaf deze week hun cijfers beginnen te rapporteren, worden flinke winsten verwacht, aldus Vranken. De weging van de zogeheten Magnificent 7: Amazon, Apple, Google (Alphabet), Meta, Microsoft, Nvidia and Tesla, omvat momenteel 30 procent van de S&P 500 index.

"Het heeft al een tijdje weinig zin meer om te spreken over de S&P 500 inclusief de Magnificent 7. Ze zijn een klasse apart", aldus Vranken.

Op macro-economisch gebied werd maandag bekend dat de bedrijvigheid in New York en omgeving in oktober is gekrompen. De zogeheten Empire State index daalde met 7 punten tot 4,6 negatief. Vooraf werd door economen gemiddeld gerekend op een nog iets sterkere daling tot -6,0. In september veerde de index nog sterk op, want in augustus stond deze op -19,0.

De olieprijs is maandag gedaald. Bij een settlement van 86,66 dollar werd een vat West Texas Intermediate 1,2 procent goedkoper, nadat vrijdag nog de grootste eendaagse stijging werd geregistreerd in zes maanden.

"Het uitblijven van verdere escalatie [in het Midden-Oosten] in het weekend heeft geholpen om de stijgingen tot nu toe te beperken", zag Hewson van CMC Markets.

Bedrijfsnieuws

Aandelen Pfizer stegen ruim 3 procent, ondanks dat de medicijnfabrikant de outlook voor dit jaar verlaagde vanwege de lager dan verwachte vraag naar coronavaccins en behandelingen.

BioNTech, dat helpt bij het maken van het coronavaccin van Pfizer, verloor meer dan 6 procent. En ook aandelen van sectorgenoten met blootstelling aan coronaproducten zoals Moderna en Novavax stonden maandag onder druk en verloren gemiddeld 6 procent.

Moderna meldde maandag in een persbericht dat het nog altijd rekent op 6 tot 8 miljard dollar aan omzet uit coronaproducten in 2023 en vindt het nog te vroeg om uitspraken te doen over het vaccinatieseizoen in de VS.

Apple daalde licht. De verkoop van de nieuwe iPhone 15 lijkt volgens Bloomberg tegen te vallen. Volgens cijfers van Counterpoint Research ligt de verkoop van het nieuwste model 4,5 procent lager dan bij de introductie van de iPhone 14. Volgens analisten van zakenbank Jefferies kan dat percentage nog slechter uitvallen, zelfs met dubbelcijferige percentages, nu concurrent Huawei veel meer verkoopt dan Apple.

De aandelen van Manchester United daalden maandag met 10 procent, nadat Associated Press meldde dat de Qatarese sjeik Jassim bin Hamad Al Thani zijn bod om het Engelse voetbalteam te kopen zal intrekken. Dit maakt mogelijk de weg vrij voor een bod van de Britse miljardair Jim Ratcliffe.

Lululemon steeg maandag juist 10 procent. Het aandeel wordt toegevoegd aan de S&P 500.

De handel in het aandeel Rite Aid werd stilgelegd. De drogisterijketen meldde afgelopen weekend dat men een Chapter 11-faillissementsaanvraag heeft ingediend om te kunnen herstructureren. Maandag meldde het bedrijf dat het bijna 3,5 miljard dollar aan nieuwe financiering heeft veiliggesteld. Rite Aid worstelt met meerdere opioïden gerelateerde rechtszaken, die bij een Chapter 11 mogelijk stil komen te liggen, plus zwakke resultaten. Het aandeel daalde vrijdag al met bijna 17 procent. Sectorgenoot CVS Health daalde maandag licht.

S&P 500 index 4.373,63 (+1,1%)

Dow Jones index 33.984,54 (+0,9%)

Nasdaq Composite 13.567,98 (+1,2%)

AZIE

De Aziatische beurzen noteerden dinsdag in het groen.

Nikkei 225 31.999,57 (+1,1%)

Shanghai Composite 3.081,75 (+0,3%)

Hang Seng 17.763,41 (+0,7%)

VALUTA

De euro/dollar noteerde vanochtend op 1,0546. Maandagavond noteerde het muntpaar op 1,0560.

USD/JPY Yen 149,53

EUR/USD Euro 1,0546

EUR/JPY Yen 157,70

MACRO-AGENDA:

08:00 Werkloosheid en loonontwikkeling - Augustus (VK)

11:00 ZEW economisch sentiment - Oktober (Dld)

14:30 Detailhandelsverkopen - September (VS)

15:15 Industriële productie - September (VS)

16:00 Bedrijfsvoorraden - Augustus (VS)

16:00 Vertrouwen huizenbouwers - Oktober (VS)

BEDRIJFSNIEUWS:

13:00 Bank of America - Cijfers derde kwartaal (VS)

13:00 Goldman Sachs - Cijfers derde kwartaal (VS)

13:00 Johnson & Johnson - Cijfers derde kwartaal (VS)

13:00 Lockheed Martin - Cijfers derde kwartaal (VS)