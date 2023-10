Wall Street sluit hoger

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen zijn maandag hoger geëindigd. De S&P 500 steeg 1,1 procent op 4.373,63 punten, de Dow Jones index won 0,9 procent op 33.984,54 punten en de Nasdaq sloot 1,2 procent hoger op 13.567,98 punten.



Wall Street is de week hoger begonnen "na een weekend met veel lawaai, maar weinig tekenen dat een Israëlische inval in Gaza aanstaande is, hoewel het nog steeds waarschijnlijk lijkt dat dit op een bepaald moment zal gebeuren", aldus marktanalist Michael Hewson van CMC Markets.



"Zonder nieuws uit het Midden-Oosten zal de focus deze week waarschijnlijk liggen op de winstcijfers, met later deze week de meest recente cijfers van Goldman Sachs, Bank of America, Netflix en Tesla", aldus Hewson.



Vanaf dinsdag gaat het cijferseizoen in volle vaart verder. Bank of America en Goldman Sachs openen dan de boeken, net als Johnson & Johnson en Lockheed Martin. Later in de week publiceert Morgan Stanley als laatste grote Amerikaanse bank de cijfers. Ook Procter & Gamble en vooral Netflix en Tesla kunnen dan op aandacht rekenen.



Terwijl JPMorgan Chase en Wells Fargo voor het weekend met sterke kwartaalcijfers kwamen, is dat voor Morgan Stanley en Goldman Sachs mogelijk een ander verhaal, volgens hoofdstrateeg Frank Vranken van Edmond de Rothschild Europe, omdat "handelswinsten het grootste deel van hun winst uitmaken."



Voor de techgiganten die vanaf deze week hun cijfers beginnen te rapporteren, worden flinke winsten verwacht, aldus Vranken. De weging van de zogeheten Magnificent 7: Amazon, Apple, Google (Alphabet), Meta, Microsoft, Nvidia en Tesla, omvat momenteel 30 procent van de S&P 500 index.



"Het heeft al een tijdje weinig zin meer om te spreken over de S&P 500 inclusief de Magnificent 7. Ze zijn een klasse apart", aldus Vranken.



Op macro-economisch gebied werd maandag bekend dat de bedrijvigheid in New York en omgeving in oktober is gekrompen. De zogeheten Empire State index daalde met 7 punten tot 4,6 negatief. Vooraf werd door economen gemiddeld gerekend op een nog iets sterkere daling tot -6,0. In september veerde de index nog sterk op, want in augustus stond deze op -19,0.



De olieprijs is maandag gedaald. Bij een settlement van 86,66 dollar werd een vat West Texas Intermediate 1,2 procent goedkoper, nadat vrijdag nog de grootste eendaagse stijging werd geregistreerd in zes maanden.



"Het uitblijven van verdere escalatie [in het Midden-Oosten] in het weekend heeft geholpen om de stijgingen tot nu toe te beperken", zag Hewson van CMC Markets.



De euro/dollar noteerde maandagavond op 1,0560.



Bedrijfsnieuws



Aandelen Pfizer stegen ruim 3 procent, ondanks dat de medicijnfabrikant de outlook voor dit jaar verlaagde vanwege de lager dan verwachte vraag naar coronavaccins en behandelingen.



BioNTech, dat helpt bij het maken van het coronavaccin van Pfizer, verloor meer dan 6 procent. En ook aandelen van sectorgenoten met blootstelling aan coronaproducten zoals Moderna en Novavax stonden maandag onder druk en verloren gemiddeld 6 procent.



Moderna meldde maandag in een persbericht dat het nog altijd rekent op 6 tot 8 miljard dollar aan omzet uit coronaproducten in 2023 en vindt het nog te vroeg om uitspraken te doen over het vaccinatieseizoen in de VS.



Apple daalde licht. De verkoop van de nieuwe iPhone 15 lijkt volgens Bloomberg tegen te vallen. Volgens cijfers van Counterpoint Research ligt de verkoop van het nieuwste model 4,5 procent lager dan bij de introductie van de iPhone 14. Volgens analisten van zakenbank Jefferies kan dat percentage nog slechter uitvallen, zelfs met dubbelcijferige percentages, nu concurrent Huawei veel meer verkoopt dan Apple.



De aandelen van Manchester United daalden maandag met 10 procent, nadat Associated Press meldde dat de Qatarese sjeik Jassim bin Hamad Al Thani zijn bod om het Engelse voetbalteam te kopen zal intrekken. Dit maakt mogelijk de weg vrij voor een bod van de Britse miljardair Jim Ratcliffe.



Lululemon steeg maandag juist 10 procent. Het aandeel wordt toegevoegd aan de S&P 500.



De handel in het aandeel Rite Aid werd stilgelegd. De drogisterijketen meldde afgelopen weekend dat men een Chapter 11-faillissementsaanvraag heeft ingediend om te kunnen herstructureren. Maandag meldde het bedrijf dat het bijna 3,5 miljard dollar aan nieuwe financiering heeft veiliggesteld. Rite Aid worstelt met meerdere opioïden gerelateerde rechtszaken, die bij een Chapter 11 mogelijk stil komen te liggen, plus zwakke resultaten. Het aandeel daalde vrijdag al met bijna 17 procent. Sectorgenoot CVS Health daalde maandag licht.

