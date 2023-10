Olieprijs daalt Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De olieprijs is maandag gedaald. Bij een settlement van 86,66 dollar werd een vat West Texas Intermediate 1,2 procent goedkoper, nadat vrijdag nog de grootste eendaagse stijging werd geregistreerd in zes maanden. Afgelopen week werd WTI 6 procent duurder en steeg de prijs voor Brent ruim 7 procent. Naast de escalatie in het Midden-Oosten blijven de oliemarkten bezorgd over de krapte in de markt. Vrijdag werd bekend dat Amerika de sancties op de Russische olie-export aanscherpt. "Het uitblijven van verdere escalatie [in het Midden-Oosten] in het weekend heeft geholpen om de stijgingen tot nu toe te beperken", zag marktanalist Michael Hewson van CMC Markets. Hewson wees ook op berichten dat de VS de beperkingen op Venezolaanse olie aan het versoepelen is. Dat zou de opwaartse trend van de olieprijzen ook kunnen beperken, aldus de marktkenner. Ondertussen is de Amerikaanse productie gestegen naar een recordhoogte, met een productie van 13,2 miljoen vaten per dag voor de week eindigend op 6 oktober, meldde de Energy Information Administration vorige week. Dat is het hoogste wekelijkse cijfer ooit, op basis van EIA-gegevens die teruggaan tot 1983. "De Amerikaanse productie steeg naar een nieuwe recordhoogte, maar de consumentenvraag veerde ook op en de economische gegevens bleven wijzen op een veerkrachtige arbeidsmarkt, die beide de hogere olieprijzen ondersteunen", schreven analisten van Sevens Report. "Vooruitkijkend, zolang de oorlog tussen Israël en Hamas voortduurt, zit er geopolitieke angst in de markt, omdat de olie-infrastructuur in de regio een verhoogde dreiging zal hebben om aangevallen te worden," waarschuwen de marktkenners. Bron: ABM Financial News

