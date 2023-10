LinkedIn schrapt ruim 660 banen Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) LinkedIn schrapt wereldwijd 668 banen. Dit meldde de dochteronderneming van Microsoft maandag.



Het banenverlies vindt onder meer plaats bij de productdivisie en financiële afdeling van het bedrijf en omvat ruim 3 procent van het totale personeelsbestand van LinkedIn.



"Talentveranderingen zijn een moeilijk, maar noodzakelijk en regelmatig onderdeel van het managen van ons bedrijf", zei LinkedIn in een verklaring.



"Terwijl we onze organisatiestructuren aanpassen en onze besluitvorming stroomlijnen, blijven we investeren in strategische prioriteiten voor onze toekomst en om ervoor te zorgen dat we waarde blijven leveren voor onze leden en klanten", aldus het bedrijf. Bron: ABM Financial News

