Europese beurzen sluiten hoger

Bericht delen via:

(ABM FN-Dow Jones) De aandelenmarkten in Europa zijn maandag licht hoger geëindigd. De Stoxx Europe 600 index steeg 0,2 procent tot 450,20 punten. De Duitse DAX liet een winst optekenen van 0,3 procent op 15.237,99 punten. De Franse CAC 40 sloot 0,3 procent in de plus bij een stand van 7.022,19 punten. De Britse FTSE sloot 0,4 procent hoger op 7.630,63 punten.

"De Europese markten zijn de week voorzichtig hoger begonnen door het uitblijven van een escalatie van de spanningen in het Midden-Oosten in het weekend, hoewel je er zeker van kunt zijn dat beleggers de gebeurtenissen nauwlettend in de gaten zullen houden nu Israël zijn volgende stap afweegt", zei marktanalist Michael Hewson van CMC Markets.

WTI-olie werd maandag rond een procent goedkoper, nadat de olieprijzen vorige week nog flink stegen door de geopolitieke spanningen.



Economisch nieuws was vandaag schaars. De import in de eurozone liep in augustus flink terug, waardoor er een handelsoverschot overbleef van circa 7 miljard euro.

De euro/dollar noteerde richting het Europese slot op 1,0544. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op vrijdag stond er 1,0513 op de borden.

De Poolse zloty steeg zo'n 2 procent tot 0,237 ten opzichte van de dollar en de belangrijkste Poolse beursindex WIG won ruim 4 procent. Bij de parlementsverkiezingen heeft de nationalistische regeringspartij PiS minder stemmen behaald dan het blok van pro-Europese oppositiepartijen onder leiding van Donald Tusk, de voormalige voorzitter van de Europese Raad.

"Dat zal potentieel het grootste positieve effect hebben op de groei-impuls voor Polen," zei Lee Hardman van MUFG.

Stijgers en dalers

Commerzbank, met een grote aanwezigheid in Polen, steeg bijna 5 procent. Ook Poolse bedrijven zaten flink in de lift.

Bankaandelen waren maandag sowieso in trek. ING steeg ruim een half procent, Deutsche Bank won ruim anderhalf procent en Crédit Agricole meer dan een procent.

Halfgeleideraandelen hadden het juist moeilijk. Infineon leverde circa een half procent in, net als ASML.

In Parijs deed betaalbedrijf Worldline goede zaken, met een winst van meer dan 2,5 procent. Financieel dienstverlener Edenred belandde juist onderaan in de CAC 40 met een verlies van bijna 2 procent. Luxemerken als Pernod Ricard, EssilorLuxottica en LVMH sloten wel in het groen.

In Frankfurt was biotechbedrijf Sartorius hekkensluiter, met een verlies van ruim 3 procent. Auto-aandelen als Porsche Automobil, Volkswagen en BMW waren wel in trek in de DAX, net als retailers Zalando en Adidas.

De markt voor afslankpillen zal de komende twee decennia worden beheerst door Novo Nordisk en Eli Lilly, volgens Citigroup, wijzend op hun gevestigde marktpositie, betere productenportefeuille en onderzoeksresultaten, waar rivalen moeilijk tegenop kunnen boksen. Novo Nordisk zou zijn omzet in deze categorie kunnen verdrievoudigen van 24 miljard dollar dit jaar tot 77 miljard in 2039, aldus de bank. Het aandeel van het Deense bedrijf verloor bijna anderhalf procent.

Wall Street

De Amerikaanse beurzen noteerden rond het Europese slot ruim een procent hoger.