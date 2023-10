AEX eindigt met kleine winst

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is maandag met een kleine winst aan de nieuwe handelsweek begonnen.

De AEX steeg met 0,2 procent naar 735,39 punten.

In de AEX "moeten de bulls alle zeilen bijzetten om een trendbreuk te voorkomen”, zo zei technisch analist Nico Bakker namens BNP Paribas voor de camera van ABM Financial News.

Nieuwe koopkansen ziet Bakker pas boven de 740 punten.

Nadat een aantal Amerikaanse grootbanken vrijdag het cijferseizoen aftrapten, was het vandaag rustig. Later in de week wordt het drukker. Woensdag openen in Amsterdam ASML en Just Eat Takeaway de boeken.

Macro-economisch was het ook relatief rustig. Omdat de import in de eurozone in augustus veel harder daalde dan de export, had de muntunie een handelsoverschot.

Uit Amerika kwam slecht nieuws in de vorm van de Empire State index. De index daalde met 7 punten tot 4,6 negatief.

De euro/dollar handelde op 1,0544 en olie werd een procent goedkoper. De Amerikaanse tienjaarsrente steeg tot boven de 4,70 procent.

"De Europese markten zijn de week voorzichtig hoger begonnen door het uitblijven van een escalatie van de spanningen in het Midden-Oosten in het weekend, hoewel je er zeker van kunt zijn dat beleggers de gebeurtenissen nauwlettend in de gaten zullen houden nu Israël zijn volgende stap afweegt", zei marktanalist Michael Hewson van CMC Markets.

Stijgers en dalers

In de AEX was staalconcern ArcelorMittal de sterkhouder met een koerswinst van 2,1 procent. Prosus en Aegon wonnen 1,2 procent.

De grootste dalers waren ASML en Besi, maar met relatief bescheiden verliezen van 0,7 en 1,0 procent.

Fagron, dat vorige week de weg aanvankelijk omhoog vond na kwartaalcijfers, maar vrijdag onder druk stond, won maandag 3,8 procent. Berenberg verhoogde het koersdoel naar 22,40 euro.

Verder wonnen Just Eat en Basic-Fit 3,8 en 2,1 procent. AMG daalde met 2,2 procent na een stevige koersdoelverlaging door Citi naar 45 euro en OCI verloor 3,2 procent.

Bij de smallcaps zette Ebusco de opwaartse trend door met een koerswinst van 16,5 procent. Accsys won 2,7 procent en Heijmans steeg 2,6 procent. Heijmans kan een voorziening van 15 miljoen euro laten vrijvallen, na een positief eindvonnis in het Wintrack II-dossier.

Fastned en TomTom werden 2,5 en 4,2 procent. Na de kwartaalcijfers van vrijdag besloot ING vandaag om het koersdoel voor TomTom te verlagen naar 7 euro en Berenberg verlaagde het koersdoel voor Fastned naar 38,00 euro.

Wall Street

Rond de slotgong op Beursplein 5 noteerden de Amerikaanse beurzen ruim een procent in de plus.