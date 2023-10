Video: grote overname Exxon geen startschot voor Europese consolidatie Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De grote overname van Pioneer Natural Resources door Exxon Mobil laat zien dat nog wel degelijk in olie en gas wordt geïnvesteerd. Dit zei vermogensbeheerder Luuk Holtappels van ING voor de camera van ABM Financial News op Beursplein 5. Klik hier voor: grote overname Exxon geen startschot voor Europese consolidatie Exxon betaalt maar liefst 60 miljard dollar voor Pioneer, waarmee het de grootste overname van Exxon in kwart eeuw is. Een duidelijk signaal dat Exxon blijft investeren in olie en gas, concludeerde Holtappels. Mogelijk volgt er meer consolidatie denkt de vermogensbeheerder, want energiebedrijven zitten op enorme bergen geld. In Europa is de kans op consolidatie kleiner, volgens Holtappels, omdat duurzaamheid hier belangrijker wordt gevonden. Opvallend is volgens ING wel dat Europese energiebedrijven een stuk lager worden gewaardeerd dan die in Amerika. Zo wordt Shell gewaardeerd op 8 keer de winst en Exxon op 11 à 12 keer. Bron: ABM Financial News

