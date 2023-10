Futures Wall Street signaleren hogere opening

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen gaan maandag naar verwachting een hogere opening tegemoet, in afwachting van nieuwe ontwikkelingen in het Midden-Oosten en het cijferseizoen dat deze week goed op gang komt.

Futures op de toonaangevende S&P 500 index noteerden minder dan een uur voor de aanvang van de reguliere handel 0,3 procent hoger. De Dow Jones zal naar verwachting 0,5 procent hoger openen en de Nasdaq 0,2 procent.

Veel aandacht blijft uitgaan naar het verloop in het Midden-Oosten, waarbij een grondoffensief van Israël in de Gaza staat te beginnen. Veel beleggers maken zich dan ook zorgen om mogelijke rimpeleffecten, indien het conflict zich verder uitbreidt naar onder andere de grens met Libanon.

"Beleggers blijven voorzichtig met het oog op een dreigend grondoffensief van Israël. Een invasie van de Gazastrook zou kunnen leiden tot de volgende fase van escalatie", aldus analist Salah Bouhmidi van IG. Een escalatie zou fatale gevolgen kunnen hebben voor de wereldwijde financiële markten. Veilige havens zoals goud en de Amerikaanse dollar zouden worden gezocht en aandelen en staatsobligaties juist gemeden, waarschuwde Bouhmidi.

Afgelopen week kwam het cijferseizoen in de VS voorzichtig op gang met vooral een aantal banken dat de boeken opende. Maandag is de agenda leeg, maar dinsdag volgen Bank of America en Goldman Sachs, net als Johnson & Johnson en Lockheed Martin.

Halverwege de week komt Morgan Stanley als laatste grote Amerikaanse bank. Ook Procter & Gamble en vooral Netflix en Tesla staan dan op het menu.

Op macro-economisch gebied werd vandaag bekend dat de index van de Federal Reserve voor de industrie in de regio New York in oktober weer onder nul is gezakt. De zogeheten Empire State index daalde met 7 punten tot 4,6 negatief in oktober. Vooraf werd door economen gemiddeld gerekend op een nog iets sterkere daling tot -6,0. In september veerde de index nog sterk op, want in augustus stond deze op -19,0.

Verder zal er deze week in de VS aandacht zijn voor de detailhandelsverkopen en cijfers over de huizenmarkt.

Een vat WTI-olie werd maandag 0,5 procent duurder en handelde op 88,15 dollar. "Er bestaat weinig twijfel over dat een langdurige oorlog tussen Israël en Hamas het Midden-Oosten destabiliseert en in het ergste geval het wereldwijde aanbod zou kunnen verminderen", zei grondstoffenspecialist Ole Hansen van Saxo Bank.

"Terwijl de macro-economische vooruitzichten moeilijk blijven en de vraag tekenen van verzwakking vertoont, zal het vooruitzicht van een geopolitieke verstoring van het aanbod en aanhoudende productiebeperking van OPEC+ de prijzen de komende weken ondersteunen", verwacht Hansen.

De euro/dollar noteerde licht hoger op 1,0533. "De dollar loopt niet verder op, omdat escalatie in het conflict in het Midden-Oosten uitblijft", stelde marktanalist Teeuwe Mevissen van Rabobank in een commentaar tegen ABM Financial News. En vandaag zien we vooralsnog de rentes weer wat oplopen en de goudprijzen wat dalen.

Bedrijfsnieuws

De aandelen van Pfizer daalden voorbeurs ruim 3 procent, nadat de medicijnfabrikant vrijdagavond laat de outlook voor dit jaar had verlaagd vanwege de lager dan verwachte vraag naar coronavaccins en -behandelingen. Voor 2023 rekent Pfizer nu op een omzet van 58,0 tot 61,0 miljard dollar. Eerder rekende Pfizer nog op een omzet van 67,0 tot 70,0 miljard dollar. En tegelijk met de omzet ging ook de outlook voor de winst omlaag. In 2023 verwacht Pfizer nu een winst per aandeel van 1,45 tot 1,65 dollar. Dat is flink minder dan de 3,25 tot 3,45 dollar die eerder werd voorzien.

De aandelen BioNTech, dat helpt bij het maken van het coronavaccin van Pfizer, daalden met bijna 6 procent voorbeurs. En ook aandelen van sectorgenoten met blootstelling aan coronaproducten zoals Moderna en Novavax daalden met circa 4 procent.

Apple daalde zo'n 0,8 procent voorbeurs, nadat de verkoop van de nieuwe iPhone 15 volgens Bloomberg tegen bleek te vallen. Volgens cijfers van Counterpoint Research ligt de verkoop van het nieuwste model 4,5 procent lager dan bij de introductie van de iPhone 14. Volgens analisten van zakenbank Jefferies kan dat percentage nog slechter uitvallen, zelfs met dubbelcijferige percentages, nu concurrent Huawei veel meer verkoopt dan Apple.

De aandelen van Manchester United daalden met 10 procent, nadat Associated Press meldde dat Qatar's sjeik Jassim bin Hamad Al Thani zijn bod om het Engelse voetbalteam te kopen zal intrekken. Dit maakt mogelijk de weg vrij voor een bod van de Britse miljardair Jim Ratcliffe.

De handel in het aandeel Rite Aid is stilgelegd nadat het bedrijf zondag faillissement heeft aangevraagd. Het bedrijf worstelt met meerdere opioïden gerelateerde rechtszaken en zwakke resultaten. Het aandeel daalde vrijdag al met bijna 17 procent.

Wall Street

De Amerikaanse beurzen zijn vrijdag overwegend lager geëindigd. De S&P 500 daalde 0,5 procent op 4.327,78 punten, de Dow Jones index steeg 0,1 procent op 33.670,29 punten en de Nasdaq sloot 1,2 procent lager op 13.407,23 punten.