Media: verkoop iPhone 15 valt tegen

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De verkoop van de nieuwe iPhone 15 valt tegen. Dit meldde persbureau Bloomberg op basis van cijfers van Counterpoint Research. Volgens deze cijfers ligt de verkoop van het nieuwste model 4,5 procent lager dan bij de introductie van de iPhone 14. Volgens analisten van zakenbank Jefferies kan dat percentage nog lager uitvallen, zelfs met dubbelcijferige percentages, nu concurrent Huawei veel meer verkoopt dan Apple. Het aandeel Apple handelde maandag voorbeurs 0,8 procent lager. Bron: ABM Financial News

