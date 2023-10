Video: Shell uitblinker maar topvorming dreigt Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) In de AEX "moeten de bulls alle zeilen bijzetten om een trendbreuk te voorkomen". Dit zei technisch analist Nico Bakker namens BNP Paribas voor de camera tegen ABM Financial News. Klik hier voor: Shell technische uitblinker maar topvorming dreigt Steun voor de index is er op 710-715 punten. Lukt het de AEX om boven de 740 punten te komen, dan kan de index hogere niveaus gaan opzoeken "en zijn er weer koopkansen". Wat kan helpen is dat het vierde kwartaal doorgaans het beste kwartaal van het jaar is. "Shell doet het bijzonder goed." Bakker ziet een patroon van hogere toppen en hogere bodems. Maar de RSI wijst op 'overbought', waarschuwt de analist, en dat stuurt aan op topvorming. Kortom, beleggers moeten volgens Bakker de vinger aan de pols houden en niet schromen om winsten te verzilveren als Shell tegenwind begint te ervaren. Bron: ABM Financial News

