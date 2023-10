UBS verlaagt koersdoel Netflix Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) UBS heeft in aanloop naar de kwartaalcijfers het koersdoel voor Netflix verlaagd van 525 naar 500 dollar, maar handhaafde wel het koopadvies. Dit bleek maandag uit een rapport van de Zwitserse bank. De analisten van UBS verwachten dat de resultaten in het derde kwartaal, die woensdag nabeurs worden gepubliceerd, grotendeels in lijn zullen zijn met de verwachtingen. Ook houdt UBS rekening met positief commentaar over de vooruitzichten voor het vierde kwartaal, die normaal gesproken een sterke seizoensgebondenheid kent. Toch verlaagde de zakenbank wel de taxaties voor 2024, onder meer omdat de margegroei gedrukt zal worden door hogere afschrijvingen op content en andere investeringen. Op de langere termijn ziet UBS nog steeds een sterke operationele hefboom, vooral als concurrenten de investeringen verkleinen, aldus UBS UBS houdt nu rekening met een EBIT-groei in 2023 van 6 procent ten opzichte van 14 procent voorheen, en van 14 procent in 2024 in plaats van 29 procent. Daarbij houdt de Zwitserse bank rekening met uitgaven van 15 miljard dollar in 2023 en 18 miljard dollar in 2024 door Netflix aan content. Dit leidt dan volgens UBS naar een vrije kasstroom van 5,3 miljard en 5,7 miljard dollar in 2023 en 2024. Eerder lag de verwachting op 5,0 miljard dollar voor 2023 en 6,3 miljard dollar voor 2024. Ten slotte vindt UBS Netflix het meest kansrijk, omdat concurrenten zich vooral op de winst focussen in plaats van de content. Bron: ABM Financial News

