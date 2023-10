Europese beurzen staan iets lager

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteerden maandag rond het middaguur licht lager, terwijl de aandacht van beleggers gericht bleef op een escalatie van het conflict in het Midden-Oosten.

De brede STOXX Europe 600 index daalde minder dan 0,1 procent op 448,91 punten, de Duitse DAX verloor 0,2 procent op 15.151 punten, de CAC40 daalde ook licht in Parijs. Alleen de Britse FTSW100 steeg 0,3 procent tot 7.260,16 punten.

"Beleggers blijven voorzichtig met het oog op een dreigend grondoffensief van Israël. Een invasie van de Gazastrook zou kunnen leiden tot de volgende fase van escalatie", aldus analist Salah Bouhmidi van IG. Een escalatie zou fatale gevolgen kunnen hebben voor de wereldwijde financiële markten. Veilige havens zoals goud en de Amerikaanse dollar zouden worden gezocht en aandelen en staatsobligaties juist gemeden, waarschuwde Bouhmidi.

De strijd tegen inflatie van de centrale banken is intussen nog niet voorbij volgens Lazard Asset Management. Wel zijn er signalen dat de verkrappingscyclus dichtbij zijn piek is. "De markt rekent al op renteverlagingen medio volgend jaar, wat zou wijzen op een recessieklimaat." Maar de goede economische cijfers uit de VS, de sterke arbeidsmarkt en de recente stijging van de olieprijs compliceert de zaak voor de centrale banken. Een voordeel is dat er geen harde landing van de economie in de VS of in Europa waarschijnlijk lijkt.

De olieprijs was stabiel. Een vat WTI-olie voor december werd 0,2 procent goedkoper op 86,19 dollar en Brent-olie daalde 0,3 procent tot 90,61 dollar.



Economisch nieuws is er maandag over het handelsoverschot van de eurozone in augustus. Door een sterke krimp van import sloeg het tekort van een jaar eerder om in een plus van krap 7 miljard euro, hoewel ook de export afnam.



De Britse huizenprijzen stegen minder hard in oktober, met 0,5 procent. Dit was de kleinste stijging in deze tijd van het jaar sinds 2008.

De euro/dollar noteerde op 1,0538. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op vrijdag stond er 1,0513 op de borden.

Stijgers en dalers

Grote banken waren maandag in trek, met plussen voor Sociéte Génerale, Crédit Agricole en Deutsche Bank.

Halfgeleideraandelen hadden het juist moeilijk. Infineon leverde ruim 2 procent in en ASML daalde met 1,4 procent.

Betaalbedrijf Worldline was juist een sterke stijger in Frankfurt.

De markt voor afslankpillen zal de komende twee decennia worden beheerst door Novo Nordisk en Eli Lilly. Dat stelde Citigroup, wijzend op hun gevestigde marktpositie, betere productenportefeuille en onderzoeksresultaten, waar rivalen moeilijk tegenop kunnen boksen. Novo Nordisk zou zijn omzet in deze categorie kunnen verdriedubbelen van 24 miljard dollar dit jaar tot 77 miljard in 2039, aldus de bank. Het aandeel Novo Nordisk steeg licht.

Futures Wall Street



De Amerikaanse beurzen gaan maandag een hogere opening tegemoet. Futures op de S&P 500 index noteerden 0,1 procent in het groen.

De Amerikaanse beurzen zijn vrijdag overwegend lager geëindigd. De S&P 500 daalde 0,5 procent op 4.327,78 punten, de Dow Jones index steeg 0,1 procent op 33.670,29 punten en de Nasdaq sloot 1,2 procent lager op 13.407,23 punten.