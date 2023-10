AEX weet openingswinst niet vast te houden Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs koerste maandag licht in het rood, mede door de daling van de techaandelen ASMI, ASML en Besi. Rond de klok van half 11 verloor de AEX 0,1 procent op 733,30 punten. Veel aandacht blijft uitgaan naar het verloop in het Midden-Oosten, waarbij een grondoffensief van Israël in de Gaza staat te beginnen. Veel beleggers maken zich dan ook zorgen om mogelijke rimpeleffecten, indien het conflict zich verder uitbreidt naar onder andere de grens met Libanon. Echter, vandaag zien we de rentes weer wat oplopen en de olie- en goudprijzen wat dalen, in afwachting van nieuwe ontwikkelingen op het geopolitieke vlak. Ondertussen komt het cijferseizoen op stoom en staat onder andere woensdag indexzwaargewicht ASML op de agenda. Afgelopen week kreeg het aandeel nog een impuls nadat de Zwitserse sectorgenoot VAT na een lastig kwartaal licht aan het einde van de tunnel zag, en een "bescheiden" verbetering van de vraag verwachtte. De bedrijfs- en macro-economische agenda is traditioneel op maandag karig gevuld. Later deze week geven onder meer Goldman Sachs, Procter & Gamble, Nestlé, Netflix en Tesla cijfers prijs. Een vat Brentolie werd maandagochtend 0,5 procent goedkoper en handelde op 90,46 dollar. "Er bestaat weinig twijfel over dat een langdurige oorlog tussen Israël en Hamas het Midden-Oosten destabiliseert en in het ergste geval het wereldwijde aanbod zou kunnen verminderen", zei grondstoffenspecialist Ole Hansen van Saxo Bank. "Terwijl de macro-economische vooruitzichten moeilijk blijven en de vraag tekenen van verzwakking vertoont, zal het vooruitzicht van een geopolitieke verstoring van het aanbod en aanhoudende productiebeperking van OPEC+ de prijzen de komende weken ondersteunen", verwacht Hansen. De euro/dollar noteerde licht hoger op 1,0533. Stijgers en dalers Onder de hoofdaandelen won Ahold Delhaize 1,1 procent , gevolgd door Shell met een winst van 0,7 procent. De chippers ASML, ASMI en Besi hadden het wederom lastig en daalden met 0,6 tot 1,0 procent. In de AMX wonnen OCI en Fagron ongeveer twee procent. Berenberg verhoogde maandag het koersdoel voor Fagron van 21,90 naar 22,40 euro, bij handhaving van het koopadvies, na de kwartaalcijfers van vorige week. AMG verloor juist ruim twee procent na een stevige koersdoelverlaging door Citi. In de AScX won Ebusco bijna 7 procent. Vorige week boekte het aandeel ook al herstel .Vivoryon klom daarnaast vanochtend met 3,2 procent na een koopaanbeveling van Jefferies. Bouwer Heijmans won 1,8 procent. Heijmans kan een voorziening van 15 miljoen euro laten vrijvallen, na een positief eindvonnis in het Wintrack II-dossier. Navigatiespecialist TomTom verloor 4,2 procent, nadat het vrijdag na cijfers al meer dan 9 procent verloor. ING sprak in een reactie op de cijfers vrijdag van "geen grote verrassingen", terwijl de vrije kasstroom de verwachtingen overtrof. ING verlaagde maandag wel het koersdoel voor TomTom van 8,50 naar 7,00 euro. Fastned verloor ruim 2 procent, na een koersdoelverlaging van Berenberg. Bron: ABM Financial News

