Casino verkoopt belang in Éxito Group

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Het Franse Groupe Casino gaat het belang in het Zuid-Amerikaanse Éxito Group verkopen. Dit maakte de Franse supermarktketen maandag bekend. Het belang wordt verkocht aan Grupo Calleja, eigenaar van de grootste supermarktgroep in El Salvador, en opereert onder het merk Super Selectos. Het gaat om de verkoop van het totale aandelenbelang van 34,05 procent van Casino in Éxito Group. Grupo Pão de Açucar, een Braziliaanse dochteronderneming van Casino, die 13,31 procent van de aandelen van Éxito Group bezit, heeft er ook mee ingestemd om zijn aandelenbelang te verkopen. Éxito Group wordt bij de transactie gewaardeerd op 1,175 miljard dollar De lancering van het bod is nog wel afhankelijk van de goedkeuring door de toezichthouders. De inschrijving op het bod zal naar verwachting rond het einde van het jaar sluiten. Bron: ABM Financial News

