Kepler verhoogt koersdoel Exor

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Kepler Cheuvreux heeft het koersdoel voor Exor verhoogd van 103,00 naar 110,00 euro met een onveranderde koopaanbeveling. Dit bleek maandag. Na het succes van het bod dat Exor uitbracht op de eigen aandelen voor een bedrag van 750 miljoen euro, paste Kepler de taxaties en de waardering aan. In 2024 stijgt de intrinsieke waarde volgens Kepler naar 169 euro per aandeel. Dat was na de eerste zes maanden dit jaar 150 euro. Verder rekent de bank met een korting van 35 procent. Kepler blijft positief over het aandeel en ziet Exor groeien naar een portefeuille ter waarde van 40 miljard euro. Het aandeel Exor steeg maandag met 0,2 procent naar 84,38 euro. Bron: ABM Financial News

