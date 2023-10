AEX hoger van start gegaan Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De AEX index koerste maandag kort na de beursgong een half procent hoger naar 737,34 punten, terwijl de Midkap ruim een half procent bijschreef. Onder de hoofdaandelen wonnen Ahold Delhaize, ASR en ArcelorMittal meer dan een procent. Adyen was met een verlies van krap een half procent de grootste daler. In de AMX wonnen SBM Offshore en Fagron ongeveer twee procent. Berenberg verhoogde maandag het koersdoel voor Fagron van 21,90 naar 22,40 euro, bij handhaving van het koopadvies. AMG verloor juist krap twee procent na een stevige koersdoelverlaging door Citi. In de AScX won Ebusco vijf procent. Vivoryon klom daarnaast vier procent na een koopaanbeveling van Jefferies. Bouwer Heijmans won 3,5 procent. Heijmans kan een voorziening van 15 miljoen euro laten vrijvallen, na een positief eindvonnis in het Wintrack II-dossier. Navigatiespecialist TomTom verloor anderhalf procent, nadat het vrijdag na cijfers al meer dan negen procent prijs gaf. ING sprak in een reactie op de cijfers vrijdag van "geen grote verrassingen", terwijl de vrije kasstroom de verwachtingen overtrof. Bron: ABM Financial News

