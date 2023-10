Berenberg verlaagt koersdoel Fastned Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Fastned

(ABM FN-Dow Jones) Berenberg heeft het koersdoel voor Fastned verlaagd van 43,00 naar 38,00 euro, maar handhaafde het koopadvies. Dit bleek maandagochtend uit een rapport van de zakenbank. De analisten wezen op de goede kwartaalcijfers van vorige week. Zij benadrukte daarbij de sterke prestaties op het gebied van omzet, marges en klantengroei. Fastned herhaalde bij de cijfers ook de doelstellingen, waaronder die voor het aantal nieuw te openen sneldlaadstations. Fastned handhaafde ook de sterke margevooruitzichten. De onderneming gaat uit van een operationele EBITDA-marge van meer dan 40 procent in 2025, maar de analisten denken dat dit in 2023 al wordt gehaald. Echter, de analisten van Berenberg wezen er ook op dat er nog steeds investeringen in de groei nodig zijn en dat de nettoschuld tot 2026 verder oploopt. Verder wezen de analisten op de groei van Fastned in alle belangrijke regio’s. Het bedrijf rapporteerde een omzetgroei op jaarbasis van 51 procent en de brutowinst steeg met 140 procent, geholpen door hogere volumes en lagere energieprijzen. Ook is Fastned goed aan de weg aan het timmeren in Europa en heeft het de eerste locaties in Italië veiliggesteld. In 2030 wil Fastned op 1.000 stations zitten. De omzet wordt geschat op 400.000 euro per station in 2025 en ruim 1 miljoen euro in 2030, wat beter is dan Berenberg zelf verwacht. Wel verlaagde de bank de omzetverwachting voor dit jaar met 12 procent, maar de brutomarge valt vermoedelijk hoger uit dan eerder voorzien. Het aandeel Fastned sloot vrijdag 3,6 procent lager op 28,30 euro. Bron: ABM Financial News

