AEX start handelsweek naar verwachting terughoudend

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat maandag naar verwachting nipt hoger van start. Futures op de AEX index noteren ongeveer een uur voor de beursgong op een winst van 0,1 procent.

Afgelopen vrijdag daalde de AEX nog met 1,0 procent, maar op weekbasis klom de index juist met 1,0 procent naar een stand van 733,90 punten.

Geopolitieke spanningen werden afgelopen week door beleggers aanvankelijk opzij geschoven, na de verrassingsaanval van Hamas op Israël vorig weekend, en het sentiment werd positief beïnvloed door een dalende rente. Op weekbasis daalde de tienjaarsrente in de VS van 4,80 procent naar 4,63 procent.

Beleggers rekenen er steeds meer op dat centrale banken zo langzamerhand klaar zijn met het verhogen van de rente, omdat de hoge rente overal pijn begint te doen, bij consumenten, bedrijven en overheden, terwijl de inflatie een dalende trend laat zien.

Richting het einde van de handelsweek, en in aanloop naar een weekend waarin Israël aankondigde de Gaza strook binnen te trekken, leken sommige beleggers toch het zekere voor het onzekere te nemen. Techbeurs Nasdaq sloot vrijdagavond in New York 1,2 procent lager. De Dow Jones index bleef wel in het groen, met dank aan de overwegend positief ontvangen cijfers van de grote Amerikaanse banken.

"We hadden verwacht dat de winstmarge wat onder druk zou komen te staan vanwege de rentemarge, maar dat viel alles mee", aldus analist Corné van Zeijl van Cardano. "Het begin is goed."

Klik hier voor: banken trappen winstseizoen goed af

Vanwege weersomstandigheden werd het Israëlische grondoffensief in Gaza dit weekend uitgesteld, maar een inval lijkt onvermijdelijk en de volatiliteit op de oliemarkten weerspiegelt die onzekerheid onder beleggers. De Amerikaanse olie-future steeg afgelopen week op weekbasis met zes procent naar 87,69 dollar per vat. Brent werd ruim zeven procent duurder.

"Een langdurige oorlog tussen Israël en Hamas destabiliseert het Midden-Oosten en in het ergste scenario zou dit het wereldwijde aanbod kunnen verminderen", waarschuwde grondstoffenspecialist Ole Hansen van Saxo Bank. Ook productiebeperkende maatregelen van OPEC+ en een aanscherping van de sancties tegen Rusland zorgden afgelopen week voor opwaartse druk op de olieprijs.

In Azië is het sentiment vanochtend negatief, met als uitschieter een daling van bijna twee procent voor de Nikkei index in Tokio. In Sydney, Hongkong en Shanghai blijven de dalingen beperkt tot minder dan een half procent.

Cijferseizoen in focus

Ondertussen komt het cijferseizoen op stoom en beleggers weten dat geopolitieke onrust zelden impact heeft op de outlook van bedrijven. Woensdag staat op Beursplein 5 indexzwaargewicht ASML op de agenda. Afgelopen week kreeg het aandeel nog een impuls nadat de Zwitserse sectorgenoot VAT na een lastig kwartaal licht aan het einde van de tunnel zag, en een “bescheiden” verbetering van de vraag verwacht.

De bedrijfs- en macro-economische agenda is traditioneel op maandag karig gevuld. Later deze week geven onder meer Goldman Sachs, Procter & Gamble, Nestle, Netflix en Tesla cijfers prijs.

Voor de bedrijven in de S&P wordt een winstgroei van nul procent verwacht. De afgelopen kwartalen waren dat echter nog dalingen, benadrukte Van Zeijl. En vergeet niet dat de cijfers gemiddeld zo'n 6 procent beter uitvallen dan verwacht, voegde de analist toe.

De sector die erg op de winstgroei drukt, is de oliesector. De olieprijs lag in het derde kwartaal 12 procent lager dan vorig jaar, aldus Van Zeijl.

Verder is de analist van Cardano wat pessimistischer dan de consensus. De inflatie daalt, terwijl de lonen nog stijgen. "Dus we zouden nog wel eens wat margedruk kunnen zien", vreest de analist van Cardano. Voor Europa geldt volgens Van Zeijl min of meer hetzelfde plaatje als in de VS.

Bedrijfsnieuws

Heijmans kan een voorziening van 15 miljoen euro laten vrijvallen, na een positief eindvonnis in het Wintrack II-dossier.

IMCD wil Dorthe Mikkelsen benoemen als commissaris en vervanger van Valerie Diele-Braun, die in januari 2024 CEO Piet van der Slikke gaat opvolgen. Mikkelsen is Deense en werkte eerder bij onder meer Novo Nordisk en MSD en is nu werkzaam bij Falck.

Het Franse Sopra Steria bezit aan het einde van de na-aanmeldingsperiode voor het bod op Ordina ruim 98 procent van het aandelenkapitaal van het bedrijf uit Nieuwegein.

Berenberg verhoogde maandag het koersdoel voor Fagron van 21,90 naar 22,40 euro, bij handhaving van het koopadvies. Jefferies startte daarnaast het volgen van Vivoryon met een koopadvies en een koersdoel van 16,50 euro.

Slotstanden Wall Street

De S&P 500 daalde vrijdag 0,5 procent op 4.327,78 punten, de Dow Jones index steeg 0,1 procent op 33.670,29 punten en de Nasdaq sloot 1,2 procent lager op 13.407,23 punten.