Beursblik: Berenberg verhoogt koersdoel Fagron

Beeld: Fagron

(ABM FN-Dow Jones) Berenberg heeft het koersdoel voor Fagron verhoogd van 21,90 naar 22,40 euro en handhaafde het koopadvies. Dit bleek maandagochtend uit een rapport van de zakenbank. Analist Vasiliki Kotlida van Berenberg was te spreken over de sterke derde kwartaalcijfers die Fagron vorige week publiceerde. De magistrale bereider scherpte de outlook voor 2023 aan en herhaalde tegelijkertijd de doelstellingen voor de middellange termijn. Dit was vooral te danken aan de sterke verkoopprestaties in de VS, aldus Kotlida. Noord-Amerika droeg aanzienlijk bij aan de omzet, waarbij de totale omzet met circa 23 procent groeide. Dit was voornamelijk te danken aan de Amerikaanse activiteiten op het vlak van Compounding Services, die met circa 44 procent groeiden, dankzij zowel contractverlengingen als nieuwe contracten, evenals aan de aanhoudende tekorten aan medicijnen en de stijgende vraag naar outsourcing, aldus de analist. In Europa was er slechts een procent groei, omdat de gematigde vraag naar preventieve medicatie en de normalisatie na COVID-19 negatief drukten op de inkomsten. Berenberg paste de schattingen aan om de sterke vraag in Noord-Amerika te weerspiegelen. Ten slotte wees analist Kotlida erop dat het aandeel Fagron momenteel tegen een korting van 27 procent ten opzichte van het langjarige gemiddelde wordt verhandeld. Dat is aantrekkelijk volgens de analist, die wees op de aantrekkende marges, de goede kasstroom en voldoende slagkracht bij Fagron om overnames te kunnen doen. Het aandeel Fagron sloot vrijdag op 16,02 euro. Bron: ABM Financial News

