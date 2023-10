Cijferseizoen komt flink op gang

(ABM FN-Dow Jones) De bedrijfsresultaten zullen de komende week in belangrijke mate het beeld op de beursvloeren bepalen.

Afgelopen week kwam het cijferseizoen in de VS op gang met vooral een aantal banken dat de boeken opende. Maandag is de agenda leeg, maar dinsdag volgen Bank of America en Goldman Sachs, net als Johnson & Johnson en Lockheed Martin.

Halverwege de week komt Morgan Stanley als laatste grote Amerikaanse bank. Ook Procter & Gamble en vooral Netflix en Tesla staan dan op het menu.

Donderdag is er aandacht voor Nestlé, Manpower en Deliveroo. Vrijdag is het relatief rustig met louter American Express.

In Nederland komt het cijferseizoen op stoom, na afgelopen week wat eerste resultaten van bijvoorbeeld Ebusco, Fastned en TomTom.

Woensdag staat indexzwaargewicht ASML op de rol, net als Just Eat Takeaway en WDP. Donderdag volgens onder meer Sligro en Nedap en vrijdag is er aandacht voor Basic-Fit.

In België start het cijferseizoen pas vanaf woensdag, met Barco, naast WDP. Donderdag komen Sipef en Econocom met cijfers, maar vrijdag is de agenda dan weer leeg.

Naast een goedgevulde bedrijfsagenda is ook de macro-agenda verre van leeg.

Maandag is er aandacht voor de Empire State index uit de VS en dinsdag let de markt vooral op de ZEW-index uit Duitsland en de detailhandelsverkopen uit de VS.

Woensdag zijn er inflatiecijfers uit de eurozone, maar de dag begint met een serie macrocijfers uit China. In de VS staan de olievoorraden en het Beige Book van de Federal Reserve op de rol.

Donderdag volgen de Philadelphia Fed index en de leidende indicatoren, net als de wekelijkse steunaanvragen.

Vrijdag zijn er nog inflatiecijfers uit Japan en de producentenprijzen uit Duitsland.

Verder blijven beleggers de situatie in het Midden-Oosten in de gaten houden, die vooralsnog met name de oliemarkten in beweging zet.