Dalende obligatierentes geven Damrak lucht

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is afgelopen week gestegen. Met een slot van 733,90 punten op vrijdag won de index op weekbasis uiteindelijk 1,0 procent. Vorige week daalde de hoofdindex 0,3 procent met een slot op 726,70 punten.

De week begon met geopolitieke zorgen, na de verrassingsaanval van Hamas op Israël vorig weekend. Hierdoor zochten beleggers veilige havens op zoals obligaties, waardoor de rentes daalden, en beleggingen in Amerikaanse dollars.

"Eén ding is zeker: het zal niet van de ene op de andere dag voorbij zijn. Dit wordt een zaak van lange adem en daarom zal het geopolitieke gevaar nog een tijdje boven de markten hangen. In onzekere tijden kunnen de markten zich wenden tot de dollar, staatsobligaties en goud als veilige havens. We zullen zien wat er gebeurt", aldus Frank Vranken, Chief Investment Officer bij Bank Edmond de Rothschild.

De dalende obligatierentes gaven afgelopen week wel wat ruimte. "Een opvallende beweging, die lucht geeft aan de markten", zei André Brouwers van Het Beleggingsinstituut over de dalende tienjaarsrente in de VS, die in twee dagen van 4,80 naar minder dan 4,60 terugviel, na een snelle stijging vorige week. "Je zou een minder volatiele tendens verwachten."

De Amerikaanse tienjaarsrente noteerde vrijdag op 4,63 procent en de Duitse variant op 2,74 procent. Een week eerder werden nog de hoogste renteniveaus in jaren bereikt.

Veel aandacht ging afgelopen week verder uit naar de notulen van de laatste rentebesluiten van de Federal Reserve en Europese Centrale Bank.

Fed-functionarissen waren het er tijdens hun bijeenkomst in september niet over eens of er extra renteverhogingen nodig zouden zijn, hoewel de balans aangaf dat nog een renteverhoging waarschijnlijk zou zijn. De Amerikaanse inflatiecijfers die afgelopen week verschenen, laten daar in elk geval ruimte voor.

De consumentenprijzen stegen in september op maandbasis met 0,4 procent en op jaarbasis met 3,7 procent, wat in beide gevallen boven de verwachting was. De kerninflatie kwam uit op 0,3 procent op maandbasis en op 4,1 procent op jaarbasis.

Econoom James Knightley van ING wees op de zogeheten 'superkerninflatie'; de inflatie zonder energie waarin wel diensten zijn meegenomen, maar dan zonder woonkosten, die met 0,6 procent op maandbasis behoorlijk hoog was.

"De Fed zal duidelijk bewijs van een afkoeling willen zien, voordat men er gerust op is dat het monetaire beleid verkrappend genoeg is", aldus Knightley.

Na het verschijnen is de marktverwachting voor een renteverhoging van 25 basispunten in december gestegen naar meer dan 30 procent, van 26 procent voorafgaand aan de cijfers.

ING betwijfelt of de Fed de rente inderdaad nog één keer zal verhogen. Knightley wees op de recente uitspraken van beleidsmakers, dat de hoge obligatierentes voldoende verkrappend werken, waardoor de noodzaak van een nieuwe renteverhoging kleiner wordt.

Volgens collega-econoom Carsten Brzeski van ING weerspiegelden de notulen van de ECB "een verhit debat over inflatie en de beleidsrente."

En terwijl de stijging van de olieprijzen voor nieuwe opwaartse druk op de inflatie zal zorgen en het bereiken van de doelstelling van 2 procent eind 2025 hierdoor mogelijk onwaarschijnlijker wordt, zorgen het conflict in Israël en het Midden-Oosten en de stijging van de obligatierente ervoor dat de groeivooruitzichten voor de eurozone verder onder druk komen te staan.

Een rentepauze bij de volgende vergadering lijkt volgens ING een uitgemaakte zaak, "maar een renteverhoging in december blijft een mogelijkheid", waarschuwde Brzeski.

DNB-voorzitter en ECB-bestuurder Klaas Knot gaf afgelopen week aan dat hij zich geen zorgen maakt over het risico van stagflatie. Daarbij wees hij vooral op de arbeidsmarkt, die het nog altijd erg goed doet. "Hij probeert ons een hart onder de riem te steken. En dat gebeurt niet vaak", zei investment manager Simon Wiersma van ING.

Afgelopen week ging ook het Amerikaanse cijferseizoen van start. Onder meer JPMorgan, Citigroup en Wells Fargo openden de boeken en wisten allemaal hogere resultaten te behalen, die ook positief werden ontvangen door de markten.

De woorden van JPMorgan CEO Jamie Dimon waren minder bemoedigend. Dimon wees op de oorlog in Oekraïne en de aanvallen op Israël, die "verstrekkende gevolgen kunnen hebben voor de energie- en voedselmarkten, de wereldhandel en de geopolitieke verhoudingen. Dit kan de gevaarlijkste tijd zijn die de wereld in decennia heeft meegemaakt", aldus de topman.

Volgende week barst het cijferseizoen echt los, met resultaten van onder meer Goldman Sachs, Bank of America, Morgan Stanley, Netflix en Tesla. In België blijft het vooralsnog rustig met cijfers.

Analisten rekenen voor het cijferseizoen gemiddeld op een winstgroei van 1,3 procent voor bedrijven in de S&P 500, aldus Refinitiv. Daarbij is de trend positief, wat een voorbode kan zijn op meevallende kwartaalcijfers.

De olieprijzen zijn afgelopen week bijna 5 procent gestegen als gevolg van het conflict in het Midden-Oosten en aangescherpte sancties op de Russische olie-export.

Het muntpaar euro/dollar noteerde vrijdag op 1,05 en werd daarmee op weekbasis ruim een half procent goedkoper.

Stijgers en dalers

In de AEX ging Shell afgelopen week aan kop met een plus van ruim 5 procent, meeliftend op de hogere olieprijzen.

Adyen daalde meer dan 2 procent op weekbasis. De betaaldienstverlener, die de koers eerder dit jaar zag kelderen na tegenvallende groeicijfers, komt op 8 november met een ‘business update’, wat volgens Adyen "de commitment van het bedrijf onderstreept om transparanter te worden en om een open dialoog te voeren."

ASMI en Besi stonden afgelopen week onder druk, met Besi als hekkensluiter met een verlies van 7,6 procent en ASMI dat 3,5 procent aan beurswaarde verloor. ASML steeg ruim 2 procent op weekbasis.

Berenberg verlaagde afgelopen week de koersdoelen voor ASMI en ASML, maar herhaalde wel de koopadviezen. Ook JPMorgan verlaagde het koersdoel voor ASML. Maar er was ook goed nieuws. De Verenigde Staten hebben besloten om de export van halfgeleiderapparatuur naar de fabrieken van Samsung Electronics, SK Hynix en TSMC in China toe te staan zonder dat hiervoor apart toestemming hoeft te worden gevraagd, terwijl het Zwitserse VAT zich positief uitliet over de sector en zei dat de bodem mogelijk is bereikt.

Prosus daalde licht op weekbasis. De investeerder gaat zijn Indiase fintechbedrijf PayU volgend jaar naar de beurs brengen, meldde Reuters, en dat zou 5 tot 7 miljard dollar waard kunnen zijn.

Ahold Delhaize daalde op weekbasis bijna 2 procent. Mogelijk dat een rapport van zakenbank Jefferies over margedruk bij Ahold de oorzaak was van het koersverlies.

In de AMX werd Fagron uiteindelijk niet beloond voor de kwartaalcijfers die het afgelopen week publiceerde. Analisten waren wel tevreden over de resultaten, maar die zorgden op weekbasis niet voor winst. Het aandeel daalde ruim 2 procent op weekbasis.

OCI ging aan kop met een winst van dik 8 procent op weekbasis.

InPost verloor afgelopen week meer dan 12 procent en belandde daarmee onderaan in de index. JPMorgan verlaagde het koersdoel, omdat ze een tegenvallend derde kwartaal voorzien.

Vastgoedbedrijf CTP won licht terrein op weekbasis, ondanks dat het aandeel afgelopen week van de kooplijst werd gehaald door Goldman Sachs.

Ebusco ging aan kop in de AScX met een plus van bijna 40 procent na een update. De bussenbouwer verwacht dat eind dit jaar 250 tot 300 bussen zullen bijdragen aan de omzet. Degroof Petercam vond de orderinstroom bescheiden, maar houdt rekening met een versnelling in de komende kwartalen. Jefferies vond de omzetoutlook tegenvallen.

TomTom verloor 6 procent na een kwartaalupdate en sloot daarmee de rij. ING zag geen grote verrassingen in de cijfers.

Aandelen NSI daalden meer dan 2 procent na een kwartaalupdate. De aanpassing van het dividendbeleid noemde ING negatief, maar geen grote verrassing.

Lokaal sprong het aandeel Lucas Bols in het oog, met een stijging op weekbasis van 70 procent, na een overnamebod van grootaandeelhouder Nolet. Die is bereid om 18,00 euro per aandeel Bols neer te tellen. Het aandeel sloot vrijdag op 17,35 euro.

Ook was er afgelopen week overnamenieuws rond Brill. De Gruyter bracht een overnamebod uit van 27,50 euro per aandeel. Het aandeel steeg 32 procent op weekbasis met een slotkoers van 26,00 procent op vrijdag.