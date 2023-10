Olie weer flink duurder Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De olieprijs is vrijdag flink gestegen. Bij een settlement van 87,69 dollar werd een vat West Texas Intermediate bijna 6 procent duurder, waarmee het de grootste eendaagse stijging was in zes maanden. Op weekbasis werd WTI ook 6 procent duurder. Brent kostte vrijdag bijna 91 dollar en werd op weekbasis ruim 7 procent duurder. De olieprijzen liepen richting het weekend sterk op, nadat bekend werd dat de Verenigde Staten de sancties op de export van Russische olie hebben aangescherpt. Dit wakkert de zorgen over de krapte van het aanbod weer aan. De oliemarkten waren afgelopen week ook in de ban van het escalerende conflict tussen Israël en Hamas, na de bloedige verrassingsaanval van de terreurbeweging afgelopen weekend. Een grondconflict dreigt, net als hernieuwde sancties tegen Iran, dat Hamas al jaren financiert. De VS en Qatar zouden al hebben afgesproken om 6 miljard dollar aan olie-inkomsten voor Teheran voorlopig niet uit te keren. "Er bestaat weinig twijfel over dat een langdurige oorlog tussen Israël en Hamas het Midden-

Oosten destabiliseert en in het ergste geval het wereldwijde aanbod zou kunnen verminderen", zei grondstoffenspecialist Ole Hansen van Saxo Bank. "Terwijl de macro-economische vooruitzichten moeilijk blijven en de vraag tekenen van verzwakking vertoont, zal het vooruitzicht van een geopolitieke verstoring van het aanbod en aanhoudende productiebeperking van OPEC+ de prijzen de komende weken ondersteunen", verwacht Hansen. Bron: ABM Financial News

