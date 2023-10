Sopra Steria heeft 98 procent van Ordina in handen Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Ordina

(ABM FN-Dow Jones) Het Franse Sopra Steria heeft aan het einde van de na-aanmeldingsperiode voor het bod op Ordina ruim 98 procent van het aandelenkapitaal van het bedrijf uit Nieuwegein in handen. Dit meldden de twee partijen vrijdagavond. Tijdens de na-aanmeldingstermijn werden nog eens 4.757.648 of 5,29 procent van de aandelen Ordina aangemeld, waarmee het totale belang van Sopra Steria nu uitkomt op 98,01 procent. Via een squeeze-out wil Sopra Steria de resterende aandelen in handen krijgen. Ordina en Sopra Steria meldden vrijdag ook dat de laatste handelsdag van Ordina aan Euronext Amsterdam op 14 november zal plaatsvinden. De delisting volgt een dag later. Bron: ABM Financial News

