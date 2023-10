Wall Street verliest stoom

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen noteerden vrijdag overwegend lager met nog een paar uur handel te gaan. De S&P 500 daalde 0,6 procent op 4.323,19 punten, de Dow Jones index noteerde vlak op 33.635,00 punten en de Nasdaq noteerde 1,3 procent lager op 13.404,70 punten.

Op weekbasis houden de indexen in New York vooralsnog stand, gesteund door de dalende obligatierentes. De Amerikaanse tienjaarsrente piekte vorige week rond 4,85 procent maar is inmiddels gedaald tot 4,64 procent.

Marktanalist Michael Hewson van CMC Markets zag Wall Street aanvankelijk hoger openen na de beter dan verwachte resultaten van de Amerikaanse banken die vrijdag de boeken openden en daarmee het cijferseizoen echt aftrapten.

"Terwijl JPMorgan sterke cijfers liet zien, deed Wells Fargo dat ook", aldus Hewson, die erop wees dat Wells Fargo een belangrijke graadmeter is voor de Amerikaanse economie en de vraag naar leningen van Amerikaanse consumenten, gezien haar positie als een van de grootste hypotheekverstrekkers in de VS.

De woorden van JPMorgan CEO Jamie Dimon waren minder bemoedigend dan de cijfers van de bank. Dimon wees op de oorlog in Oekraïne en de aanvallen op Israël, die "verstrekkende gevolgen kunnen hebben voor de energie- en voedselmarkten, de wereldhandel en de geopolitieke verhoudingen. Dit kan de gevaarlijkste tijd zijn die de wereld in decennia heeft meegemaakt", aldus de topman.

De winsten in New York vervlogen na het verschijnen van voorlopige sentimentcijfers van de Universiteit van Michigan, zag Hewson. Het consumentenvertrouwen in de VS nam in oktober af. De index voor het consumentenvertrouwen zoals samengesteld door de Universiteit van Michigan daalde van 68,1 tot 63,0 en daarmee het laagste niveau sinds mei.

De inflatieverwachting voor de komende 12 maanden kwam uit op 3,8 procent, van 3,2 procent eind september, toen nog het laagste niveau sinds maart 2021.

De Amerikaanse importprijzen stegen in september met 0,1 procent op maandbasis, waar werd gerekend op een toename met 0,5 procent. Met name de importprijzen voor brandstof stegen veel minder hard.

De euro/dollar noteerde vrijdagavond op 1,0508. WTI-olie kostte bijna 87 dollar en werd daarmee bijna 5 procent duurder dan een dag eerder. Naast de aanhoudende zorgen over het conflict tussen Israël en Hamas en de daardoor toenemende spanningen in het Midden-Oosten, kregen de olieprijzen ook een impuls door het bericht van CNBC dat de VS de sancties op de export van Russische olie hebben aangescherpt. De zorgen over de krapte in het markt neemt daardoor weer toe.

Bedrijfsnieuws

Citigroup, JPMorgan Chase en Wells Fargo openden vrijdag als eerste Amerikaanse financials de boeken. De resultaten waren in alle gevallen beter dan verwacht en dus koersten de aandelen van JPMorgan en Wells Fargo 2,5 procent hoger. Citigroup won rond een procent.

Dollar General steeg 9 procent, nadat het bedrijf bekendmaakte dat de voormalige CEO Todd Vasos terugkeert. Dollar General verlaagde wel de outlook voor heel het jaar. Het bedrijf verwacht nu een winst van ongeveer 7,10 tot 7,60 dollar per aandeel, terwijl eerder werd uitgegaan van 7,10 tot 8,30 dollar per aandeel.

Microsoft daalde een procent na het afronden van de overname van Activision Blizzard. De Britse toezichthouder gaf vrijdag definitief groen licht voor de overname. Activision daalde licht.

Aandelen van Ford en General Motors stonden vrijdag onder druk nadat de UAW dreigde met nieuwe stakingen.