Europese beurzen in mineur richting weekend

(ABM FN-Dow Jones) De aandelenmarkten in Europa zijn vrijdag flink in het rood geëindigd. De Stoxx Europe 600 index daalde 1,0 procent tot 449,18 punten. De Duitse DAX liet een verlies optekenen van 1,6 procent op 15.186,66 punten. De Franse CAC 40 sloot 1,4 procent in de min bij een stand van 7.003,53 punten. De Britse FTSE sloot 0,6 procent lager op 7.599,60 punten.

"Met het weekend voor de deur en de gebeurtenissen van de afgelopen dagen in het achterhoofd, zijn de Europese beurzen teruggevallen aan het einde van een week waarin de aandelenmarkten opmerkelijk veerkrachtig bleken, ondanks de stijgende olieprijzen en de bezorgdheid over een mogelijke Israëlische inval in Gaza", zei marktanalist Michael Hewson van CMC Markets.

Hewson zag beleggers richting het weekend voor veiligheid kiezen, "omdat ze vrezen dat de huidige oplopende spanningen kunnen uitmonden in een escalatie waarbij Hezbollah of Iran betrokken is, als Israël zijn dreigement om de Gazastrook binnen te vallen waarmaakt", aldus de marktanalist.

WTI-olie werd vrijdag opnieuw flink duurder. Niet alleen door de escalatie van het conflict in het Midden-Oosten, maar ook een bericht dat de VS de sancties op de export van Russische olie hebben aangescherpt. Dit wakkert de zorgen over het krappe aanbod weer aan.

De euro/dollar noteerde rond het Europese slot rond 1,05.

Op macro-economisch vlak was het vrijdag vrij rustig in Europa. In Frankrijk kwam de inflatie in september uit op 4,9 procent, gelijk aan een voorlopige raming.

Vanuit China kwam het nieuws dat de export in september opnieuw flink is gedaald, ditmaal met ruim 6 procent. Dat was wel een meevaller ten opzichte van de verwachting. De inflatie in China stabiliseerde in dezelfde maand. De producentenprijzen daalden minder hard in september dan in de maand ervoor, met 2,5 procent.

Bedrijfsnieuws

Olie-aandelen deden vrijdag goede zaken, stijgend in het spoor van de olieprijzen. BP steeg meer dan 2 procent in Londen en TotalEnergies steeg ruim anderhalf procent in Parijs. Ook Shell won anderhalf procent.

Europese financials konden niet profiteren van de sterke kwartaalcijfers van Amerikaanse sectorgenoten. Deutsche Bank verloor anderhalf procent, terwijl ING bijna 2 procent daalde. BNP Paribas leverde zelfs 3 procent in en was daarmee een van de sterkste dalers in Parijs.

Aandelen van bedrijven die oorlogsmaterieel leveren zitten al de hele week in de lift en ook vrijdag was dit het geval. Thales steeg meer dan een procent in de CAC 40 en Rheinmetall bleef in het groen in de DAX.

Biotechbedrijf Sartorius stond onder druk in Frankfurt, met een verlies van ruim 13 procent. Sectorgenoot Eurofins Scientific leverde in Parijs meer dan 4 procent in.

Wall Street

De Amerikaanse beurzen noteerden rond het Europese slot overwegend lager. Alleen de Dow Jones index bleef nipt in het groen.