IMCD stelt nieuwe commissaris voor Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: IMCD

(ABM FN-Dow Jones) IMCD wil Dorthe Mikkelsen benoemen als commissaris en vervanger van Valerie Diele-Braun, die in januari 2024 CEO Piet van der Slikke gaat opvolgen. Mikkelsen is Deense en werkte eerder bij onder meer Novo Nordisk en MSD en is nu werkzaam bij Falck. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.