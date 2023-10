Shell behoedt AEX niet voor verlies Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is vrijdag met verlies gesloten, ondanks de sterke prestatie van Shell. De AEX daalde een procent naar 734,05 punten. Veel aandacht ging vandaag uit naar het losbarsten van het cijferseizoen in de VS. Vooral de grote banken trokken de aandacht. JPMorgen en Wells Fargo zagen hun kwartaalprestaties beloond met stevige koerswinsten. "De aftrap is geweest, we hebben de banken al gezien, en die vielen niet tegen", aldus analist Corné van Zeijl van Cardano tegen ABM Financial News. "We hadden verwacht dat de winstmarges wat onder druk waren komen te staan, vanwege de rentemarge, maar dat viel mee", aldus Van Zeijl. "Dus het begin is goed." CEO Jamie Dimon van JPMorgan sprak van "opnieuw een kwartaal met solide resultaten". Wel voegde hij daaraan toe dat dit ook te danken was aan 'overwinsten' op de rentebaten en lager dan gebruikelijke risicokosten. "Dat zal gaan normaliseren." De rentes liepen vrijdag terug. De Amerikaanse tienjaarsrente daalde naar 4,635 procent en de Duitse Bund naar 2,742 procent. De euro/dollar viel terug naar 1,0501. Olie werd bijna 4 procent duurder. Volgens CNBC scherpte Washington de sancties op de export van Russische olie aan. Hierdoor namen de zorgen toe over mogelijke krapte op de oliemarkt. Stijgers en dalers In de AEX ging Shell aan kop met een koerswinst van 1,3 procent, profiterend van de stijgende olieprijzen. Verder boekte alleen KPN een heel bescheiden winst. De grootste daler was Besi met een verlies van 5,1 procent. Sectorgenoot ASMI verloor 3,7 procent, net als Adyen. In de AMX ging kunstmestspecialist OCI aan de leiding met 1,5 procent en won oliedienstverlener SBM Offshore een half procent. SBM ontving een nieuwe opdracht van Exxon. Fagron, donderdag nog een uitblinker na cijfers, verloor vrijdag 5,2 procent. Aalberts en Alfen daalden zelfs 5,7 en 6,4 procent. Bij de smallcaps zette Ebusco de busrit naar het noorden voort met een koerswinst van 4,1 procent. Nedap steeg 0,4 procent. Daar stonden Accsys en Azerion tegenover met verliezen van 5,1 en 3,9 procent. TomTom daalde zelfs met 9,4 procent, na cijfers, die volgens ING geen heel grote verrassingen bevatten. Over de vrije kasstroom van de navigatiespecialist was de bank zelfs goed te spreken. Wall Street De koersen op Wall Street bleven in de buurt van de slotkoersen van donderdag, alleen de Nasdaq deed het duidelijk slechter met een verlies van een procent. Bron: ABM Financial News

