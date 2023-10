Wall Street zal naar verwachting hoger openen

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen gaan vrijdag naar verwachting een hogere opening tegemoet, na een serie van cijfers van onder meer de grote banken die de kwartaalcijfers publiceerden.

Futures op de toonaangevende S&P 500 index noteerden een halfuur voordat de reguliere handel start, 0,3 procent hoger.

Donderdag werden beleggers nog geconfronteerd met tegenvallende inflatiecijfers vanuit de VS. De consumentenprijzen stegen in september op maandbasis met 0,4 procent en op jaarbasis met 3,7 procent, wat in beide gevallen iets boven verwachting was. De kerninflatie kwam uit op 4,1 procent op jaarbasis.

De Amerikaanse tienjaarsrente zakte vrijdag weg na de stijging van gisteren, als gevolg van die tegenvallende inflatiecijfers. Vrijdag daalde de koers met 10 basispunten tot 4,61 procent.

Vandaag werd bekend dat de importprijzen minder hard waren opgelopen dan verwacht. De importprijzen stegen met 0,1 procent op maandbasis, na een herziene stijging met 0,6 procent een maand eerder, waar aanvankelijk een stijging van 0,5 procent was gerapporteerd. Er werd door analisten gerekend op een stijging met 0,5 procent.

Verder staat in de VS nog het consumentenvertrouwen in Michigan op de agenda.

Olie werd vrijdag flink duurder, nadat de VS volgens CNBC de sancties op de export van Russische olie hadden aangescherpt. Hierdoor namen de zorgen toe over de mogelijke krapte op de markt.

Een november-future West Texas Intermediate noteerde 4,4 procent in het groen op 86,57 dollar, terwijl voor een december-future Brent 89,64 dollar werd betaald, een stijging van 4,2 procent.

De euro/dollar noteerde licht hoger op 1,0543. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar op 1,0539 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op donderdag stond er een stand van 1,0531 op de borden.

Bedrijfsnieuws

Het aandeel BlackRock noteerde vrijdag in de elektronische handel voorbeurs bijna 2 procent lager. Dit terwijl BlackRock in het afgelopen kwartaal een hogere winst heeft geboekt, terwijl het beheerd vermogen ook steeg.

De aandelen United Health reageerde positief op de cijfers en noteerde het aandeel 1,5 procent hoger. UnitedHealth heeft in het derde kwartaal de verwachtingen overtroffen en verhoogde de winstoutlook voor heel het jaar nog iets verder.

Het aandeel JPMorgan Chase noteerde vrijdag in de elektronische handel voorbeurs 0,9 procent hoger. JPMorgan Chase heeft in het afgelopen kwartaal meer winst behaald dan vorig jaar in dezelfde periode en presteerde ook beter dan analisten hadden verwacht. CEO Jamie Dimon sprak van "opnieuw een kwartaal met solide resultaten". Wel voegde hij daaraan toe dat dit ook te danken was aan ‘overwinsten’ op de rentebaten en lager dan gebruikelijke risicokosten. "Dat zal gaan normaliseren."

Het aandeel Wells Fargo lijkt vrijdag 2,6 procent hoger te gaan openen, nadat de bank in het derde kwartaal van 2023 beter dan verwacht presteerde.

Het aandeel Citigroup noteerde voorbeurs bijna 3 procent hoger. De inkomsten van Citigroup stegen op jaarbasis van 18,5 miljard naar 20,1 miljard dollar. Door FactSet geraadpleegde analisten rekenden op inkomsten van 19,3 miljard

De aandelen van Dollar General stegen bijna 8 procent voorbeurs, nadat het bedrijf had aangekondigd dat de voormalige CEO Todd Vasos weer aan het roer zal gaan staan. Overigens verlaagde Dollar General ook zijn winstverwachting voor het hele jaar. Het bedrijf verwacht nu een winst van ongeveer 7,10 tot 7,60 dollar per aandeel, terwijl eerder werd uitgegaan van 7,10 tot 8,30 dollar per aandeel.

Microsoft handelde voorbeurs fractioneel lager, nadat de overname van Activision Blizzard definitief werd goedgekeurd door de Britse toezichthouder. Als een grote verrassing komt de goedkeuring niet. Eind september bleek al dat Microsoft de zorgen bij de toezichthouder had weten weg te nemen, door de deal in een nieuwe vorm te gieten. Microsoft stelde toen voor dat Activision zijn cloudgaming-rechten verkoopt aan rivaal Ubisoft. Dit maakte het volgens CMA mogelijk om de deal goed te keuren.

Slotstanden

De Amerikaanse beurzen zijn donderdag in het rood geëindigd. De S&P 500 daalde 0,6 procent op 4.349,61 punten, de Dow Jones index verloor 0,5 procent op 33.631,14 punten en de Nasd