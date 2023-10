Update: Citigroup ziet inkomsten toenemen

(ABM FN-Dow Jones) Citigroup heeft in het derde kwartaal van 2023 een hogere omzet behaald bij een stabiele winst en daarmee de verwachtingen verslagen. Dit meldde de Amerikaanse bank vrijdag in zijn kwartaalcijferrapportage.

"Ondanks de tegenwind boekte onze vijf kernactiviteiten die met elkaar verbonden zijn elk een omzetgroei, resulterend in een totale groei van 9 procent", zei Citigroup CEO Jane Fraser in een toelichting.

CFO Mark Mason voegde toe dat Citigroup een "potentiële zachte landing" verwacht in de eerste helft van 2024.

De inkomsten van Citigroup stegen op jaarbasis van 18,5 miljard naar 20,1 miljard dollar. Door FactSet geraadpleegde analisten rekenden op inkomsten ter waarde van 19,3 miljard dollar.

De inkomsten uit de obligatiehandel stegen op jaarbasis van 3,1 miljard naar 3,6 miljard dollar. De inkomsten uit aandelenhandel daalden van 946 miljoen tot 918 miljoen dollar. Bij de vermogensbeheertak verbeterden de inkomsten op jaarbasis wel, van 6,2 miljard naar 6,8 miljard dollar.

Onder de streep resteerde in het derde kwartaal een nettowinst van 3,5 miljard dollar, of 1,63 dollar per aandeel, wat gelijk was aan dezelfde periode in 2022. Hier ging de markt volgens FactSet uit van 1,22 dollar winst per aandeel.

De stroppenpot voor kredietverliezen steeg op kwartaalbasis van 1,5 naar 1,6 miljard dollar, wat gelijk was aan de marktverwachting.

Het aandeel Citigroup noteerde vrijdag kort na de openingsbel in New York 3,5 procent in de plus.

