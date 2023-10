Citigroup ziet omzet toenemen Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Citi-CEO Jane Fraser zei: "Ondanks de tegenwind boekte onze vijf kernactiviteiten die met elkaar verbonden zijn elk een omzetgroei, resulterend in een totale groei van 9 procent. De inkomsten van Citigroup stegen op jaarbasis van 18,5 miljard naar 20,1 miljard dollar. Door FactSet geraadpleegde analisten rekenden op inkomsten van 19,3 miljard Onder de streep resteerde in het derde kwartaal een nettowinst van 3,5 miljard dollar, of 1,63 dollar per aandeel, wat gelijk was aan dezelfde periode in 2022. De stroppenpot voor kredietverliezen steeg van 1,5 naar 1,6 miljard dollar, wat gelijk was aan de marktverwachting. Het aandeel Citigroup noteert voorbeurs bijna 2 procent hoger. Bron: ABM Financial News

