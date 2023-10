Europese beurzen lager rond middaguur Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteerden vrijdag lager in afwachting van een flinke reeks Amerikaanse banken als JP Morgan, Wells Fargo en Citi die vandaag de kwartaalcijfers publiceren. De breed samengestelde STOXX Europe 600 index noteerde vrijdag rond het middaguur een min van 0,7 procent op 452,60 punten. De Duitse DAX liet een daling zien van 0,8 procent naar 15.298,10 punten. De Franse CAC 40 noteerde een verlies van 0,6 procent met een stand van 7.064,10 punten. De Britse FTSE daalde 0,4 procent naar 7.614,10 punten. Investment manager Simon Wiersma van ING wees erop dat als de inflatie de trend omlaag verder volgt, het er voor beleggers sowieso een stuk beter uit ziet. Na een historisch slechte periode voor obligatiebeleggers gloort er weer licht aan het einde van een donkere tunnel. Dat de positieve stemming op de markten van de voorgaande dagen gisteren even werd verstoord, doet daar niets aan af, aldus Wiersma. De Franse inflatie over september kwam in een definitieve berekening op jaarbasis uit op 4,9 procent. Daarmee was het cijfer gelijk aan de voorlopige raming. In de VS gaat het vandaag over de importprijzen over september en het consumentenvertrouwen van de universiteit van Michigan in oktober. Spreker om in de gaten te houden, is vandaag Patrick Harker, voorzitter van de Fed van Philadelphia. Olie werd vrijdag flink duurder. Een november-future West Texas Intermediate noteerde 3,0 procent in het groen op 85,44 dollar, terwijl voor een december-future Brent 88,50 dollar werd betaald, een stijging van 2,9 procent. De euro/dollar noteerde op 1,0536. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar op 1,0539 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op vrijdag stond er een stand van 1,0531 op de borden.



Bedrijfsnieuws Unibail-Rodamco-Westfield heeft Polygone Riviera in de buurt van het Franse Nice verkocht voor 272,3 miljoen euro. Het aandeel noteerde in Parijs 2,3 procent lager. De aandelen Shell, BP en TotalEnergies deden het goed, dankzij de forse stijging van de olieprijs. De meeste Europese bankaandelen stonden onder druk, in afwachting van de cijfers die de Amerikaanse sectorgenoten vanmiddag publiceren. Sartorius heeft het vrijdag zwaar, na een verlaging van de outlook. Futures Wall Street De Amerikaanse beurzen gaan vrijdag naar verwachting een lagere opening tegemoet. Futures op de S&P 500 index noteerden 0,1 procent in het rood. De S&P 500 daalde donderdag 0,6 procent op 4.349,61 punten, de Dow Jones index verloor 0,5 procent op 33.631,14 punten en de Nasdaq sloot 0,6 procent lager op 13.574,22 punten. Bron: ABM Financial News

