Valuta: dollar weer duurder na tegenvallende inflatie

(ABM FN-Dow Jones) De euro noteerde vrijdag rond 1,0560 dollar, nadat de Amerikaanse inflatiedata over september tegenvielen.

"Daarmee is de verwachting dat de Fed de rente verhoogt, weer opgelopen naar 40 procent", aldus valutahandelaar Paul Erdmann van valutabroker Ebury vrijdag tegen ABM Financial News. De CME FedWatch Tool signaleert een kans van minder dan 10 procent voor een renteverhoging in november en de kans dat de rente in december op 5,50 tot 5,75 procent staat, 25 basispunten hoger dan het huidige niveau, ligt volgens CME net boven de 30 procent.



"Apart hoofdstuk voor de valutamarkt wordt gevormd de Poolse verkiezingen van dit weekend", aldus de handelaar.

Vanaf volgende week wordt het wat Erdmann betreft dinsdag voor de valutamarkt weer interessant met de Duitse ZEW-index en de Amerikaanse detailhandelsverkopen.

ABN AMRO heeft deze week een flink aantal valutaramingen bijgesteld, nadat de bank vorige week het koersdoel voor de euro ten opzichte van de dollar voor het einde van dit jaar al verlaagde.

De dollar noteert in de nieuwe raming aan het einde van 2023 volgens ABM AMRO op 146 yen. De oude raming was 138 yen. Het Britse pond staat dan op 1,23 dollar, tegen 1,25 dollar voorheen. De dollar wordt door ABN AMRO verwacht op 7,25 yuan tegen voorheenn 7,00 yuan en op 0,91 Zwitserse frank tegen 0,90 frank voordien.

De Franse inflatie over september kwam in een definitieve berekening op jaarbasis uit op 4,9 procent. Daarmee was het cijfer gelijk aan de voorlopige raming.

In de VS gaat het vandaag over de importprijzen over september en het consumentenvertrouwen van de universiteit van Michigan in oktober.

Spreker om in de gaten te houden, is vandaag Patrick Harker, voorzitter van de Fed van Philadelphia.

De euro noteerde vrijdag 0,2 procent hoger op 1,0556 dollar. De Europese munt noteerde 0,1 procent lager op 0,8640 Britse pond. Het Britse pond steeg 0,3 procent en noteerde op 1,2216 dollar. De euro noteerde 0,1 procent hoger op 4,5421 zloty.