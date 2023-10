Shell houdt AEX niet in het groen

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs koerste vrijdag ondanks de stijging van het aandeel Shell in het rood. Rond de klok van half 11 verloor de AEX 0,2 procent op 739,89 punten.

In Azië kregen beleggers vanochtend een reeks aan macrocijfers te verwerken. De inflatie in China koelde in september af naar nul, terwijl deflatie op de loer ligt door de aanhoudende daling van de producentenprijzen.

De Chinese in- en export bleef daarnaast in september onder druk staan. In dollars nam de export met 6,2 procent op jaarbasis af. Economen hadden daarentegen gerekend op een daling van 7,5 procent. En de Chinese import daalde op jaarbasis ook met 6,2 procent, terwijl er een afname van 5,0 procent was voorzien.

In Europa werd bekend dat de Franse consumentenprijzen in september in hetzelfde tempo zijn gestegen als in augustus. De prijzen stegen afgelopen maand met 4,9 procent op jaarbasis. Op maandbasis daalden de consumentenprijzen met 0,5 procent.

Ook liet de voorzitter van De Nederlandsche Bank Klaas Knot van zich horen door middel van een interview in Het Financieele Dagblad. Hij maakt zich geen zorgen over de huidige stagflatie. Bij stagflatie is er sprake van inflatie, maar weinig economische groei. "Zolang het stagnatie is met volledige werkgelegenheid, wat kun je meer van een economie verwachten?", aldus de centraal bankier tegen het FD.

En volgens ING heeft hij volkomen gelijk. Investment manager Simon Wiersma van ING wees erop dat als de inflatie de trend omlaag verder volgt, het er voor beleggers sowieso een stuk beter uit ziet. Na een historisch slechte periode voor obligatiebeleggers gloort er weer licht aan het einde van een donkere tunnel. Dat de positieve stemming op de markten van de voorgaande dagen gisteren even werd verstoord, doet daar niets aan af, aldus Wiersma.

Het cijferseizoen begint ondertussen op gang te komen, met vanmiddag de vrijgave van de kwartaalcijfers van de Amerikaanse financials BlackRock, JPMorgan, Wells Fargo en Citigroup. Ook UnitedHealth staat op de agenda.

Stijgers en dalers

Onder de hoofdaandelen ging Shell vrijdag aan kop met een winst van 1,2 procent.

Exor daalde 1,8 procent. Vrijdagochtend meldde het bedrijf dat het openbare bod op eigen aandelen enthousiast was ontvangen.

Verder hadden ook techaandelen het lastig, met verliezen tussen de 1 en 1,4 procent voor onder meer ASMI, Adyen en Besi.

In de AMX won SBM Offshore 1,4 procent na bekendmaking van een nieuwe opdracht voor ExxonMobil. Aalberts verloor daarentegen 2,9 procent.

In de AScX ging Ebusco aan kop met een winst van 8,4 procent. TomTom verloor 6,9 procent na een kwartaalupdate. Daarin zag ING geen grote verrassingen.

De aandelen NSI daalden 0,4 procent na een kwartaalupdate, waarbij de EPRA-winst van het vastgoedfonds daalde van 1,59 naar 1,54 euro per aandeel. De nettohuurinkomsten daalden van 44,1 tot 43,1 miljoen euro. Op vergelijkbare basis was wel sprake van een groei van 3,9 procent. De aanpassing van het dividendbeleid noemde ING negatief, maar geen grote verrassing.