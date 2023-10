Media: Knot maakt zich geen zorgen over stagflatie

(ABM FN-Dow Jones) De voorzitter van de De Nederlandsche Bank Klaas Knot maakt zich geen grote zorgen over de huidige stagflatie. Dit blijkt uit een uitgebreid interview in Het Financieele Dagblad.

Bij stagflatie is er sprake van inflatie, maar weinig economische groei. Knot benadrukte in de krant de historisch lage werkloosheid in de eurozone van 6,4 procent. Vermoedelijk stijgt deze in 2025 maar tot 6,7 procent.

"Zolang het stagnatie is met volledige werkgelegenheid, wat kun je meer van een economie verwachten?", aldus de centraal bankier tegen het FD.

Knot toonde zich niet al te bezorgd over een mogelijke loonspiraal: "We zien de loongroei nu afnemen, al is het pas één à twee maanden. Dat moet zich wel doorzetten. Overigens is die loongroei vooral een Noord-Europees verhaal, moet ik zeggen. Dat is op zich helemaal niet zo onwenselijk. Het zorgt ervoor dat de eurozone beter in balans komt. […] Ik ben daar iets minder bezorgd over. We hebben tenslotte een stevig overschot op de lopende rekening", aldus Knot in het FD.

“Het is waarschijnlijker dat we de komende jaren met negatieve aanbodschokken te maken krijgen dan met positieve en dat betekent dus dat de inflatiedruk toch vooral omhoog zal zijn”, aldus Knot.

Hij voegde daar aan toe, dat "we natuurlijk niet terug willen naar de situatie van structureel lage inflatie. We willen terug naar 2 procent en niet doorschieten."