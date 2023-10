NSI wil voor 150 miljoen euro aan vastgoed verkopen Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: NSI

(ABM FN-Dow Jones) NSI wil voor 150 miljoen euro aan vastgoed verkopen, om zo de schulden te verkleinen en de balans te versterken, wat noodzakelijk is voor de investeringen in het Laanderpoort-project in Amsterdam. Dit maakte NSI bekend in de kwartaalupdate van vrijdagochtend. Hoewel de desinvesteringen minder eenvoudig zullen zijn in de huidige moeilijke markt, wijst NSI op haar succesvolle trackrecord in het afstoten van niet-kernactiva. "We hebben circa 150 miljoen euro aan activa geïdentificeerd die in de komende periode verkocht zouden kunnen worden, mits onder de juiste voorwaarden", aldus NSI. Door deze desinvesteringen, in combinatie met Laanderpoort, zal de focus van NSI meer verschuiven naar de regio Amsterdam. In de kwartaalupdate van vrijdag maakte het bedrijf bekend dat in het derde kwartaal de EPRA-winst lager uitviel dan een jaar geleden. Het indirecte resultaat, inclusief de fluctuerende herwaarderingen van het vastgoed, kwam uit op 112,7 miljoen euro negatief, tegenover 8,7 miljoen euro positief in het jaar ervoor. Bron: ABM Financial News

