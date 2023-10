AEX start vermoedelijk lager aan handelsdag

Bericht delen via:

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat vrijdag naar verwachting een licht lagere opening tegemoet. Futures op de AEX wezen ongeveer een uur voor de beursgong op een verlies van 0,3 procent.

Donderdag koerste de AEX nog een half procent hoger naar 741,52 punten, terwijl de omringende beurzen juist lager eindigden. Indexzwaargewicht ASML trok de index in het groen, nadat een Zwitserse sectorgenoot suggereerde dat de bodem in de markt mogelijk is bereikt.

Beleggers verwerkten donderdag inflatiecijfers uit de VS, die met 0,4 procent op maandbasis iets hoger uitvielen dan verwacht. Volgens analist James Knightley van ING blijft door de cijfers de optie op nog één laatste renteverhoging door de Federal Reserve op tafel.

Beleggers hoopten vooraf op een bevestiging van afnemende prijsdruk, wat zou betekenen dat de Fed de rente niet verder hoeft te verhogen. De Amerikaanse tienjaarsrente steeg donderdag naar 4,70 procent en de hoofdindices op Wall Street koersten ruim een half procent lager. De euro/dollar daalde daarnaast tot 1,0531 en olie werd 0,7 procent goedkoper op 82,91 dollar per vat.

Ford verloor meer dan 2 procent nadat vakbond United Auto Workers in staking ging bij een fabriek voor pick-up trucks in Kentucky. Dit is de grootste fabriek van Ford, die al vier weken met stakingen kampt. Delta Airlines daalde daarnaast ook twee procent, ondanks een outlookverhoging bij de vrijgave van cijfers.

In Azië kregen beleggers vanochtend een reeks aan macrocijfers te verwerken. De inflatie in China koelde in september af naar nul, terwijl deflatie op de loer ligt door de aanhoudende daling van de producentenprijzen.

De Chinese in- en export bleef daarnaast in september onder druk staan. In dollars nam de export met 6,2 procent op jaarbasis af. Economen hadden daarentegen gerekend op een daling van 7,5 procent. En de Chinese import daalde op jaarbasis ook met 6,2 procent, terwijl er een afname van 5,0 procent was voorzien.

De Aziatische aandelenmarkten noteren vanochtend eensgezind in het rood, waarbij de beurzen in Hongkong en Seoel met verliezen van respectievelijk ongeveer twee en een procent de grootste dalers zijn.

Het cijferseizoen begint ondertussen op gang te komen, met vanmiddag de vrijgave van de kwartaalcijfers van de Amerikaanse financials BlackRock, JPMorgan, Wells Fargo en Citigroup. Ook UnitedHealth staat op de agenda.

Bedrijfsnieuws

Navigatiespecialist TomTom is in het derde kwartaal, ondanks een iets hogere omzet, toch weer in de rode cijfers beland, maar de vrije kasstroom ontwikkelde zich positief en de outlook werd herhaald.

TKH Group start vandaag met een aandeleninkoopprogramma ter waarde van 25 miljoen euro. Het programma werd al op 29 september aangekondigd.

NSI zagde winst adfgelopen kwartaal onder druk staan. De EPRA-winst van het vastgoedfonds daalde van 1,59 naar 1,54 euro per aandeel. De nettohuurinkomsten daalden van 44,1 tot 43,1 miljoen euro. Op vergelijkbare basis was wel sprake van een groei van 3,9 procent. Het indirecte resultaat, inclusief de fluctuerende herwaarderingen van het vastgoed, kwam uit op 112,7 miljoen euro negatief. NSI herhaalde de outlook voor 2023.

Slotstanden Wall Street

De S&P 500 daalde donderdag 0,6 procent op 4.349,61 punten, de Dow Jones index verloor 0,5 procent op 33.631,14 punten en de Nasdaq sloot 0,6 procent lager op 13.574,22 punten.