TKH van start met nieuw aandeleninkoopprogramma

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) TKH Group start vandaag met een aandeleninkoopprogramma ter waarde van 25 miljoen euro. Dit maakte TKH vrijdag voorbeurs bekend. Het programma werd al op 29 september aangekondigd. "De recente afronding van de desinvestering van TKH France en de sterke financiële basis, laten het TKH toe om extra kapitaal te laten terugvloeien naar de aandeelhouders", verklaarde het bedrijf vrijdag. Op 5 september rondde TKH het vorige aandeleninkoopprogramma, ook ter waarde van 25 miljoen euro, af. Bron: ABM Financial News

