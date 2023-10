Europese beurzen openen lager

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen gaan vrijdag een lagere opening tegemoet, in aanloop naar de kwartaalcijfers van een aantal grote Amerikaanse financials.

IG voorziet een openingsverlies van 33 punten voor de Duitse DAX en een min van 15 punten voor de Franse CAC 40. De Britse FTSE lijkt 9 punten lager te openen.

De aandelenmarkten in Europa zijn donderdag verdeeld geëindigd. De focus lag op de notulen van het laatste rentebesluit van de Europese Centrale Bank en inflatiecijfers uit de Verenigde Staten.

Volgens ING-econoom Carsten Brzeski weerspiegelen de ECB-notulen "een verhit debat over inflatie en de beleidsrente." Een rentepauze bij de volgende vergadering lijkt volgens ING een uitgemaakte zaak, "maar een renteverhoging in december blijft een mogelijkheid", aldus Brzeski.

Ook de Amerikaanse inflatiecijfers geven de Federal Reserve de optie om nog één keer de rente te verhogen, volgens ING, maar de kans is klein dat het ook zover komt.

De obligatierentes liepen donderdag weer op: de Amerikaanse tienjaarsrente steeg naar 4,70 procent en de Duitse variant naar 2,79 procent.

Op macro-economisch vlak werd donderdag verder bekend dat de industriële productie in het Verenigd Koninkrijk in augustus harder dan verwacht is gedaald, terwijl de Britse export in dezelfde maand met ruim 2 procent afnam.

Bedrijfsnieuws

Defensie-aandeel Rheinmetall was koploper in de DAX, met een plus van ruim 2,5 procent. Ook Thales deed goede zaken in de CAC 40, met eenzelfde stijging voor het aandeel.

Nutsaandelen verloren in Frankfurt terrein. E.ON en RWE daalden bijna 2 procent. In Parijs was ArcelorMittal de gebeten hond, met een verlies van ruim 4 procent.

Halfgeleideraandelen zaten in de lift. STMicroelectronics steeg licht en Infineon won een procent. ASML won in Amsterdam bijna 4 procent. De halfgeleiders profiteerden mogelijk van het bericht van de Zwitserse toeleverancier van de chipsector VAT dat de bodem mogelijk bereikt is. VAT rekent op een bescheiden verbetering van de vraag. Het aandeel VAT werd ruim 3,5 procent duurder.

Morgan Stanley heeft de koersdoelen voor een aantal banken in Europa licht verlaagd. ING en Société Générale blijven favoriet. De aandelen daalden donderdag wel.

Easyjet heeft in het vierde kwartaal van zijn gebroken boekjaar een flink hogere omzet geboekt. Het aandeel sloot in Londen toch 7 procent lager.

In Parijs won reclame- en communicatiebureau Publicis ruim 4,5 procent, nadat opnieuw het omzetdoel voor 2023 opwaarts werd bijgesteld.

In Brussel en Amsterdam won Fagron ruim 2,5 procent na vrijgave van cijfers. Die waren ook beter dan analisten hadden verwacht. Degroof Petercam sprak van een erg sterk kwartaal.

Euro STOXX 50 4.198,23 (-0,06%)

STOXX Europe 600 453,63 (+0,1%)

DAX 15.425,03 (-0,2%)

CAC 40 7.104,53 (-0,4%)

FTSE 100 7.644,78 (+0,3%)

SMI 10.979,77 (-0,5%)

AEX 741,52 (+0,5%)

BEL 20 3.540,39 (-0,2%)

FTSE MIB 28.493,35 (+0,3%)

IBEX 35 9.336,00 (-0,3%)

AMERIKAANSE AANDELEN

Vrijdag gaan de Amerikaanse beurzen een groene opening tegemoet. BlackRock, JPMorgan Chase, Wells Fargo en Citigroup openen vandaag de boeken.

Analisten rekenen voor het cijferseizoen gemiddeld op een winstgroei van 1,3 procent voor bedrijven in de S&P 500, aldus Refinitiv. Daarbij is de trend positief, wat een voorbode kan zijn op meevallende kwartaalcijfers.

Wall Street sloot donderdag in het rood, bij oplopende rentes.

De aandacht ging vooral uit naar inflatiecijfers. De Amerikaanse consumentenprijzen stegen in september op maandbasis met 0,4 procent en op jaarbasis met 3,7 procent, wat in beide gevallen boven verwachting was. De kerninflatie kwam uit op 0,3 procent op maandbasis en op 4,1 procent op jaarbasis.

Econoom James Knightley van ING wees op de zogeheten 'superkerninflatie'; de inflatie zonder energie waarin wel diensten zijn meegenomen, maar dan zonder woonkosten, die met 0,6 procent op maandbasis behoorlijk hoog was.

"De Fed zal duidelijk bewijs van een afkoeling willen zien, voordat men er gerust op is dat het monetaire beleid verkrappend genoeg is", aldus Knightley.

Na het verschijnen is de marktverwachting voor een renteverhoging van 25 basispunten in december gestegen naar 35 procent, van 26 procent voorafgaand aan de cijfers.

Beleggers hoopten vooraf op een bevestiging van afnemende prijsdruk, wat zou betekenen dat de Fed de rente niet verder hoeft te verhogen.

"De kans op het uitblijven van een renteverhoging in november is na de notulen van de Fed tot boven 90 procent gestegen, terwijl dat begin deze week nog rond 70 procent was", stelde Swissquote Bank.

Op macro-economisch vlak bleek donderdag verder dat de nieuwe steunaanvragen in de VS afgelopen week stabiel zijn gebleven.



De olieprijs daalde na een volatiele sessie tot onder 83 dollar. De Amerikaanse olievoorraden stegen afgelopen week met meer dan 10 miljoen vaten, terwijl de benzinevoorraden onverwacht daalden.

Ondertussen blijven de oliemarkten al het nieuws rond het conflict tussen Israël en terreurbeweging Hamas in de gaten houden. De VS en Qatar hebben afgesproken om 6 miljard dollar aan olie-inkomsten voor Iran voorlopig niet uit te keren aan het land vanwege de steun van Teheran aan Hamas.

Het Internationaal Energieagentschap en de OPEC publiceerden donderdag hun maandrapporten. Het IEA verhoogde de verwachting voor de olievraag in 2023, maar verlaagde de verwachting voor 2024. De OPEC handhaafde zijn verwachtingen voor dit en volgend jaar maar rekent wel op een groter olieaanbod van niet-kartelleden in 2023.



Bedrijfsnieuws

Delta Air Lines is positiever geworden over de verwachte omzet dit jaar, die nu met 20 procent gaat stijgen, in plaats van met 17 tot 20 procent. De winstverwachting is wel lager, bleek donderdag bij de kwartaalcijfers van de Amerikaanse luchtvaartmaatschappij. De winst komt dit jaar vermoedelijk niet hoger uit dan 6,25 dollar, waar eerst nog een kans werd gezien op 7,00 dollar. Het aandeel verloor meer dan 2 procent.



Birkenstock daalde donderdag nog eens 6,5 procent na een teleurstellende eerste handelsdag woensdag.

Ford verloor 2 procent nadat vakbond United Auto Workers in staking ging bij een fabriek voor pick-up trucks in Kentucky. Dit is de grootste fabriek van Ford, dat al vier weken met stakingen kampt.

Microsoft daalde licht. De Amerikaanse belastingdienst heeft een rekening gestuurd van 28,9 miljard dollar aan achterstallige belastingen, met rente en boetes, van 2004 tot 2013.

S&P 500 index 4.349,61 (-0,6%)

Dow Jones index 33.631,14 (-0,5%)

Nasdaq Composite 13.574,22 (-0,6%)

AZIE

De Aziatische beurzen noteerden vrijdag over de brede linie lager.

Nikkei 225 32.302,48 (-0,6%)

Shanghai Composite 3.087,97 (-0,6%)

Hang Seng 17.852,85 (-2,1%)

VALUTA

De euro/dollar noteerde vanochtend op 1,0548. Donderdagavond noteerde het muntpaar op 1,0531.

USD/JPY Yen 149,63

EUR/USD Euro 1,0548

EUR/JPY Yen 157,86

MACRO-AGENDA:

03:30 Consumenten- en producentenprijzen - September (Chi)

08:45 Inflatie - September def. (Fra)

11:00 Industriële productie - Augustus (eur)

14:30 Importprijzen - September (VS)

16:00 Consumentenvertrouwen Michigan - Oktober vlpg (VS)

BEDRIJFSNIEUWS:

07:00 TomTom - Cijfers derde kwartaal

12:00 BlackRock - Cijfers derde kwartaal (VS)

13:00 JPMorgan Chase - Cijfers derde kwartaal (VS)

13:00 UnitedHealth - Cijfers derde kwartaal (VS)

13:00 Wells Fargo - Cijfers derde kwartaal (VS)

14:00 Citigroup - Cijfers derde kwartaal (VS)