Olieprijs sluit lager na beweeglijke sessie

(ABM FN-Dow Jones) De olieprijs is donderdag na een volatiele sessie lager geëindigd. Bij een settlement van 82,91 dollar werd een vat West Texas Intermediate 0,7 procent goedkoper.



De voorraden ruwe olie in de Verenigde Staten zijn vorige week fors gestegen, bleek donderdag uit cijfers van het Amerikaanse energieagentschap EIA. In de week eindigend op 6 oktober stegen de voorraden met bijna 10,2 miljoen vaten. Analisten rekenden op een stijging van 0,9 miljoen vaten.



De benzinevoorraden daalden in de afgelopen week met meer dan 1,3 miljoen vaten, waar de markt rekende op een toename met 0,4 miljoen vaten. Een week eerder stegen de benzinevoorraden nog met ruim 6,5 miljoen vaten, wat toen een negatieve verrassing bleek voor de oliemarkten.



"Recordproductie, lagere export en de piek van raffinaderijonderhoud in de herfst hebben samen geleid tot een enorme toename van de voorraden ruwe olie", legde Matt Smith, olieanalist bij Kpler, uit. "Het was onvermijdelijk dat de voorraden werden aangevuld, gezien de stagnerende raffinageactiviteit", aldus de marktkenner.



De voorraden ruwe olie bij de leveringshub Cushing in Oklahoma daalden afgelopen week met 300.000 vaten, terwijl de binnenlandse productie met 300.000 vaten steeg tot 13,2 miljoen vaten per dag.



De Amerikaanse productie van ruwe olie staat daarmee op een nieuw record, zei Troy Vincent, marktanalist bij DTN.



Ondertussen blijven de oliemarkten al het nieuws rond het conflict tussen Israël en terreurbeweging Hamas in de gaten houden. De Verenigde Staten en Qatar hebben afgesproken om 6 miljard dollar aan olie-inkomsten voor Iran voorlopig niet uit te keren aan het land, vanwege de steun van Teheran aan Hamas.



Het Internationaal Energieagentschap en de OPEC publiceerden donderdag hun maandrapporten. Het IEA verhoogde de verwachting voor de olievraag in 2023, maar verlaagde de verwachting voor 2024. De OPEC handhaafde zijn verwachtingen voor dit en volgend jaar maar rekent wel op een groter olieaanbod van niet-kartelleden in 2023.

